वाह रे रेलवे…! 51 यात्रियों के टिकट बुक, लेकिन लगाना ही भूल गए ‘AC कोच’

MP News: रेलवे की लापरवाही से एसी में सफर करने वाले 51 यात्रियों की फजीहत हो गई। निजामुद्दीन से यशवंतपुर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की थर्ड एसी के लिए रेलवे ने बुकिंग की। यात्रियों की सीटें भी कन्फर्म कर दीं, लेकिन अतिरिक्त एसी कोच ही नहीं लगाया। नतीजा, मंगलवार को निजामुद्दीन जंक्शन से ट्रेन चली तो 51 यात्री अपनी कोच ही ढूंढ़ते रहे। जैसे-तैसे दूसरे कोच में बैठ 141 किमी. मथुरा पहुंचे। हंगामा किया, तब ग्वालियर में कोच लगाया गया।
मथुरा से ट्रेन को ग्वालियर लाया गया। यहां प्लेटफॉर्म-1 पर रेलवे ने तत्काल अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की, ट्रेन में जोड़ा। ट्रेन ग्वालियर में 55 मिनट तक खड़ी रही, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। इस कोच में निजामुद्दीन से 51 यात्रियों का आरक्षण था। इन यात्रियों को बिना सीट के ही यात्रा करनी पड़ी। इसी कोच में ग्वालियर से भी दो यात्री सवार हुए।
यासमीन अंसारी नामक यात्री ने कहा, ट्रेन में आने के बाद पता चला कि कोच ही नहीं लगा है। टीटीई व अन्य स्टाफ ने भी कहा, कोच नहीं लगाया गया है। शिकायत की पर किसी ने नहीं सुनी। यात्री मानस ने कहा, दीपावली पर घर आने के बाद निजामुद्दीन से हैदराबाद जाने के लिए आरक्षण कराया था। रेलवे की यह गलती हमेशा याद रहेगी।
टीटीइ प्रदीप कुमार ने बताया कि एसी का अतिरिक्त कोच नहीं होने से यात्रियों ने काफी हंगामा किया। उन्हें समझाना बेहद मुश्किल हो गया और मथुरा में ट्रेन को रोकना पड़ा। झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने कहा कि ग्वालियर में अतिरिक्त कोच जोड़ा गया है, लेकिन यह ट्रेन दूसरे मंडल की है, इसलिए गलती कहां हुई, यह कहना कठिन है।
