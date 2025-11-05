वाह रे रेलवे…! 51 यात्रियों के टिकट बुक, लेकिन लगाना ही भूल गए ‘AC कोच’

MP News: रेलवे की लापरवाही से एसी में सफर करने वाले 51 यात्रियों की फजीहत हो गई। निजामुद्दीन से यशवंतपुर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की थर्ड एसी के लिए रेलवे ने बुकिंग की। यात्रियों की सीटें भी कन्फर्म कर दीं, लेकिन अतिरिक्त एसी कोच ही नहीं लगाया। नतीजा, मंगलवार को निजामुद्दीन जंक्शन से ट्रेन चली तो 51 यात्री अपनी कोच ही ढूंढ़ते रहे। जैसे-तैसे दूसरे कोच में बैठ 141 किमी. मथुरा पहुंचे। हंगामा किया, तब ग्वालियर में कोच लगाया गया।