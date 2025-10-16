एमपी-यूपी के बीच इन 2 ट्रेनों में मिलेगा ‘कंफर्म टिकट’, फटाफट कर लें बुक

फोटो सोर्स: पत्रिका
Indian Railway: त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ के चलते उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। ग्वालियर से दिल्ली, गोरखपुर, पटना, मुंबई और पूर्वी क्षेत्रों की ओर जाने वाली ट्रेनों में अब वेटिंग लिस्ट सैकड़ों में पहुंच चुकी है। झांसी मंडल के पीआरओ मनोज सिंह के अनुसार दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है।
ग्वालियर होकर गुजरने वाली वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस में अभी कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं है। रेलवे के अनुसार गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में ग्वालियर से दिल्ली तक करीब 80 से 150 सीटें रोजाना खाली रह रही हैं, जबकि सामान्य और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में सीटों के लिए लंबी वेटिंग चल रही है।
ग्वालियर सहित आसपास के क्षेत्रों से छठ पूजा के लिए बिहार के लिए काफी संख्या में यात्री जाते हैं। इन यात्रियों द्वारा काफी पहले ही रिजर्वेशन करा लिया जाता है। यहां से जाने वाली चंबल एक्सप्रेस, बरौनी मेल में इन दिनों यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है।
-17 और 18 अक्टूबर को रानी कमलापति-निजामुद्दीन-रानी कमलापति मार्ग पर साप्ताहिक फेस्टिवल विशेष ट्रेन ( 01661/ 01662 ) चलाने की घोषणा की है।
-रानी कमलापति से सुबह 7.30 बजे प्रस्थान कर निजामुद्दीन रात 8.15 बजे पहुंचेगी। वहीं वापसी ट्रेन 9.25 बजे निजामुद्दीन से चलकर रानी कमलापति सुबह 10.50 बजे पहुंचेगी।
