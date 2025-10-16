एमपी-यूपी के बीच इन 2 ट्रेनों में मिलेगा ‘कंफर्म टिकट’, फटाफट कर लें बुक

Indian Railway: त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ के चलते उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। ग्वालियर से दिल्ली, गोरखपुर, पटना, मुंबई और पूर्वी क्षेत्रों की ओर जाने वाली ट्रेनों में अब वेटिंग लिस्ट सैकड़ों में पहुंच चुकी है। झांसी मंडल के पीआरओ मनोज सिंह के अनुसार दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है।