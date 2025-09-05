Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

Big News: इंस्टाग्राम Reels पर भी अब लगेगा टैक्स, हर लाइक्स-डील की चुकानी होगी कीमत!

m Reels Tax: सोशल मीडिया पर लाइक्स और ब्रांड डील से कमाई करने वालों पर अब सरकार की सख्ती। नया प्रोफेशनल कोड लागू, इंफ्लुएंसर की हर कमाई पर टैक्स देना होगा।

ग्वालियर

Akash Dewani

Sep 05, 2025

instagram reels tax content creators brand deals New professional code ITR filing
instagram reels tax content creators brand deals New professional code ITR filing (Patrika.com)

Instagram Reels Tax: आप भी सोशल मीडिया पर रील बनाकर पैसे कमाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अब सरकार आपके हर लाइक्स व ब्रांड डील (Brand Deals) पर टैक्स लेगी। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर (content creators) की कमाई को ट्रैक करने के लिए नया प्रोफेशनल कोड 16021 (New professional code) लागू किया है। इसके लागू होते ही प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर आयकर की रडार पर आ गए हैं।

अब तक उन्हें कंपनियां टीडीएस काटकर रुपए देती थी। लेकिन पहली बार अब इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होगा। बताते हैं, मप्र में रील, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करने वालों की संख्या दो हजार तक जा सकती है। सीए पंकज शर्मा ने कहा, बदलते समय में यह जरूरी है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म की आइटीआर-3 या आइटीआर-4 में दर्ज

नए कोड के तहत, ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट बेचने या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने से होने वाली आय को आइटीआर-3 या आइटीआर-4 फॉर्म में स्पष्ट रूप से दर्ज करना अनिवार्य है। धारा 44 एडीए में अनुमानित आय पर टैक्स छूट लेने के लिए आइटीआर-4 फॉर्म भरना होगा। यदि सालाना प्रोफेशनल इनकम 50 लाख रुपए से कम है, तो 50 फीसदी आय यानी 25 लाख पर टैक्स लगेगा। जिनकी आय 50 लाख से अधिक है तो उन्हें 25 लाख पर टैक्स तो देना होगा। खर्च का ऑडिट भी कराना होगा।

आयकर को नहीं पता चलता था कमाई का स्रोत

अब तक कुछ इन्फ्लुएंसर आयकर रिटर्न को अन्य प्रोफेशनल कैटेगरी में भरते थे। इससे विभाग को उनका पेशा पता करने में दिक्कत होती थी। कमाई का स्रोत भी पता नहीं चलता था। 2020 तक देश में करीब 10 लाख इंफ्लुएंसर्स थे। 2024 में यह बढ़कर करीब 40 लाख से ज्यादा हो गए।

देश के टॉप इंफ्लुएंसर

  • केरी मिनाटी- 21.3 मिलियन
  • भुवन बाम - 20.8 मिलियन
  • अमित भड़ाना- 9.8 मिलियन
  • प्रजकता कोली- 8.8 मिलियन
  • जाकिर खान- 7.8 मिलियन

मप्र के टॉप इंफ्लुएंसर्स

  • पायल धरे- 4 मिलियन
  • नमन देशमुख- 3.6 मिलियन
  • ऋत्विक धनजानी- 3 मिलियन
  • तान्या मित्तल- 2.8 मिलियन

Published on:

05 Sept 2025 08:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Big News: इंस्टाग्राम Reels पर भी अब लगेगा टैक्स, हर लाइक्स-डील की चुकानी होगी कीमत!

