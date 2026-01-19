MP की इस ट्रेन की देश में सबसे ज्यादा डिमांड, प्रीमियम ट्रेनों को कमाई में पछाड़ा

Railway Update:ग्वालियर-झांसी मंडल के साथ इल के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन से वाली पांच ट्रेनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह हो गए है कि यहां से चलने वाली लगभग 150 से ज्यादा ट्रेनों में से सबसे ज्यादा मांग खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस (Khajuraho-Udaipur Express) की है। इस ट्रेन ने प्रीमियम ट्रेनों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह एक मात्र ट्रेन है। जिसके लिए यात्रियों को काफी इंतजार रहता है।