MP की इस ट्रेन की देश में सबसे ज्यादा डिमांड, प्रीमियम ट्रेनों को कमाई में पछाड़ा

Khajuraho-Udaipur Express most demanding train (फोटो- सोशल मीडिया)
Railway Update:ग्वालियर-झांसी मंडल के साथ इल के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन से वाली पांच ट्रेनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह हो गए है कि यहां से चलने वाली लगभग 150 से ज्यादा ट्रेनों में से सबसे ज्यादा मांग खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस (Khajuraho-Udaipur Express) की है। इस ट्रेन ने प्रीमियम ट्रेनों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह एक मात्र ट्रेन है। जिसके लिए यात्रियों को काफी इंतजार रहता है।
इस ट्रेन से हजारों यात्री सफर करते है। इसका कारण यह है कि यह ट्रेन तीन राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। इसमें ग्वालियर से जयपुर, उदयपुर और खजुराहों की तरफ जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी रहती है। ग्वालियर, झांसी से यह ट्रेन सीधी एक मात्र ट्रेन भी है। इससे भी इसकी डिमांड काफी बढ़ी है। (MP News)
ग्वालियर सहित झांसी मंडल से भी काफी संख्या में यात्री खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस को पसंद कर रहे है। इसका कारण यह है कि पर्यटन के कारण भी इस ट्रेन की डिमांड तेजी से बढ़ी बढ़ी है। इसके चलते यात्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। हालात यह है कि इस ट्रेन में ही सबसे ज्यादा भीड़ भी रहती है।
ट्रेनों का हाल यह है कि तत्काल में भी वो ही मिनट में यह भर जाता है। इसमें खजुराहो इंटरसिटी में तो एसी कोचों में जगह कम ही मिल पाती है। इसको देखते हुए रेलवे की सबसे अच्छी कमाई वाली ट्रेन भी यह सामने आई है। हालात यह हो जाते है कि कई यात्री तो दूसरे स्टेशनों से इस ट्रेन में अपना टिकट लेकर यात्रा कर पाते है।
झांसी रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य के चलते डेढ़ महीने तक कई ट्रेनों को झांसी, ग्वालियर और आसपास के स्टेशनों पर निरस्त कर दिया गया था। इस व्यवस्था से ग्वालियर सहित आसपास के यात्रियों को आगरा से ही उदयपुर के लिए यह ट्रेन मिल पा रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस महीने यह ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलने लगी है। (MP News)
