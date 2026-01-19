19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

MP की इस ट्रेन की देश में सबसे ज्यादा डिमांड, प्रीमियम ट्रेनों को कमाई में पछाड़ा

MP News: ग्वालियर-झांसी मंडल में ट्रेनों की डिमांड ने रेलवे को भी चौंका दिया है। खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस यात्रियों की सबसे पसंदीदा ट्रेन बन चुकी है, जहां तत्काल टिकट भी मिनटों में खत्म हो जाता है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Jan 19, 2026

Jhansi division Khajuraho-Udaipur Express most demanding train tatkal railway update mp news

Khajuraho-Udaipur Express most demanding train (फोटो- सोशल मीडिया)

Railway Update:ग्वालियर-झांसी मंडल के साथ इल के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन से वाली पांच ट्रेनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह हो गए है कि यहां से चलने वाली लगभग 150 से ज्यादा ट्रेनों में से सबसे ज्यादा मांग खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस (Khajuraho-Udaipur Express) की है। इस ट्रेन ने प्रीमियम ट्रेनों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह एक मात्र ट्रेन है। जिसके लिए यात्रियों को काफी इंतजार रहता है।

इस ट्रेन से हजारों यात्री सफर करते है। इसका कारण यह है कि यह ट्रेन तीन राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। इसमें ग्वालियर से जयपुर, उदयपुर और खजुराहों की तरफ जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी रहती है। ग्वालियर, झांसी से यह ट्रेन सीधी एक मात्र ट्रेन भी है। इससे भी इसकी डिमांड काफी बढ़ी है। (MP News)

पर्यटन के कारण भी डिमांड…

ग्वालियर सहित झांसी मंडल से भी काफी संख्या में यात्री खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस को पसंद कर रहे है। इसका कारण यह है कि पर्यटन के कारण भी इस ट्रेन की डिमांड तेजी से बढ़ी बढ़ी है। इसके चलते यात्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। हालात यह है कि इस ट्रेन में ही सबसे ज्यादा भीड़ भी रहती है।

दो मिनट में ही भर जाता है तत्काल

ट्रेनों का हाल यह है कि तत्काल में भी वो ही मिनट में यह भर जाता है। इसमें खजुराहो इंटरसिटी में तो एसी कोचों में जगह कम ही मिल पाती है। इसको देखते हुए रेलवे की सबसे अच्छी कमाई वाली ट्रेन भी यह सामने आई है। हालात यह हो जाते है कि कई यात्री तो दूसरे स्टेशनों से इस ट्रेन में अपना टिकट लेकर यात्रा कर पाते है।

डेढ़ महीने यात्री हो चुके है परेशान

झांसी रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य के चलते डेढ़ महीने तक कई ट्रेनों को झांसी, ग्वालियर और आसपास के स्टेशनों पर निरस्त कर दिया गया था। इस व्यवस्था से ग्वालियर सहित आसपास के यात्रियों को आगरा से ही उदयपुर के लिए यह ट्रेन मिल पा रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस महीने यह ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलने लगी है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में यहां 2200 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क, जमीन अधिग्रहण होगा शुरू
नर्मदापुरम
narmadapuram-pipariya-bankhedi fourlane road construction land acquisition mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 04:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / MP की इस ट्रेन की देश में सबसे ज्यादा डिमांड, प्रीमियम ट्रेनों को कमाई में पछाड़ा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी कार्रवाई…सरकारी कॉलेजों से हटाए जाएंगे ‘गेस्ट लेक्चरर’, हाईकोर्ट ने दिया था फैसला

Guest Lecturers removal from government colleges gwalior high court order mp news
ग्वालियर

12 हजार छात्रों की डिग्री-मार्कशीट अटकीं, लगातार शिकायतों के बाद विवि की नींद टूटी

12 हजार छात्रों की डिग्री-मार्कशीट अटकीं, लगातार शिकायतों के बाद विवि की नींद टूटी
ग्वालियर

तीन साल बाद परिषद से मिली ई-चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी, चालू होने के लिए करना होगा इंतजार

ग्वालियर

एमपी में इंजीनियर पत्नी को शादी के 21 महीने बाद पता चला पति का 'सच'

gwalior
ग्वालियर

शहर की ‘256’ और गांव की ’57’ लोकेशन पर बढ़ेगे रेट, क्षेत्र चिह्नित

land rate increased
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.