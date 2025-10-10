Patrika LogoSwitch to English

ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों पर होने वाला है बड़ा बदलाव, होगा जबरदस्त फायदा

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) ने हाल ही में अफसरों को कई निर्देश दिए थें, जिसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। इससे ग्वालियर समेत प्रदेश के लोगों को फायदा होगा।

2 min read

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 10, 2025

Jyotiraditya Scindia

Jyotiraditya Scindia (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) ने हाल ही में अफसरों को कई निर्देश दिए थें, जिसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। इससे ग्वालियर समेत प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। बता दें कि, ग्वालियर अब जल्द ही अपनी ऐतिहासिक पहचान को और भी समृद्ध करने जा रहा है। ग्वालियर के ऐतिहासिक नैरोगेज संग्रहालय को नए सिरे से संवारने और हेरिटेज ट्रेन चलाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे बोर्ड की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (हेरिटेज) आशिमा मेहरोत्रा और डिप्टी डायरेक्टर (हेरिटेज) राजेश कुमार ने गुरुवार को पुराने एरिया मैनेजर कार्यालय स्थित नैरोगेज संग्रहालय और लोको शेड का गहन निरीक्षण किया।

नैरोगेज संग्रहालय बनेगा भव्य ‘हेरिटेज हब’

निरीक्षण के दौरान एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशिमा मेहरोत्रा ने कहा कि ग्वालियर का नैरोगेज संग्रहालय एक अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी हेरिटेज बिल्डिंग को तत्काल जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसी कड़ी में, संग्रहालय को भव्य रूप देने के लिए वर्तमान में इस हेरिटेज बिल्डिंग में संचालित एडीईएन, एडीईई और एसीएम कार्यालयों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, ताकि पूरे भवन को एक समर्पित नैरोगेज म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा सके।

सिंधिया के निर्देशों का असर

यह अहम कदम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) के हाल ही में दिए गए निर्देशों के बाद उठाया जा रहा है। सिंधिया ने अफसरों को ग्वालियर के नैरोगेज संग्रहालय को नागपुर नैरोगेज संग्रहालय की तर्ज पर विकसित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले भाजपा नेता सुधीर गुप्ता ने भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार को ज्ञापन सौंपकर ग्वालियर नैरोगेज संग्रहालय को हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की थी।

अफसरों को दिए गए प्रमुख निर्देश

● संग्रहालय का विस्तार: हेरिटेज बिल्डिंग के पास मौजूद पुराने और जर्जर क्वार्टरों को हटाकर संग्रहालय के विस्तार की योजना बनाई जाए।

● आधुनिक सुविधाएं: यहां बच्चों के लिए टॉय ट्रेन चलाने, डिजिटल स्क्रीन, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, फोटो गैलरी और कैफेटेरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके।

● नई ट्रेनें और स्टॉपेज: ग्वालियर से भोपाल इंटरसिटी चलाई जाए तथा संपर्क क्रांति सहित अन्य ट्रेनें, जो ग्वालियर से होकर गुजरती हैं, उनका स्टॉपेज किया जाए।

● ग्वालियर-इटावा रूट: ग्वालियर-इटावा रूट पर भी नई ट्रेन प्रारंभ की जाए।

● निरीक्षण के दौरान प्रयागराज से आए मुख्य चल शक्ति अभियंता आरडी मौर्य, एडीआरएम नंदीश शुक्ला, सीडब्लूएम शिवाजी कदम, सीनियर डीएमई गौरव यादव, एडीईएन अजीत मिश्रा, स्टेशन डायरेक्टर वीके भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

खुशखबरी… 7 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, एमपी को मिला करोड़ों का निवेश प्रस्ताव
भोपाल
CM Mohan Yadav Invest MP Interactive Session Mumbai

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों पर होने वाला है बड़ा बदलाव, होगा जबरदस्त फायदा

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

