ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों पर होने वाला है बड़ा बदलाव, होगा जबरदस्त फायदा

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) ने हाल ही में अफसरों को कई निर्देश दिए थें, जिसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। इससे ग्वालियर समेत प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। बता दें कि, ग्वालियर अब जल्द ही अपनी ऐतिहासिक पहचान को और भी समृद्ध करने जा रहा है। ग्वालियर के ऐतिहासिक नैरोगेज संग्रहालय को नए सिरे से संवारने और हेरिटेज ट्रेन चलाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे बोर्ड की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (हेरिटेज) आशिमा मेहरोत्रा और डिप्टी डायरेक्टर (हेरिटेज) राजेश कुमार ने गुरुवार को पुराने एरिया मैनेजर कार्यालय स्थित नैरोगेज संग्रहालय और लोको शेड का गहन निरीक्षण किया।