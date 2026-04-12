एमपी में 16 लाख में बेची जा रही एमबीबीएस की डिग्री, बर्खास्त छात्र को भी दे दिया ऑफर

MBBS- मध्यप्रदेश का कुख्यात व्यापमं घोटाला सालों तक देशभर में चर्चा का विषय बना रहा था। इसमें प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में हो रहा फर्जीवाड़ा सामने आ गया था। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर बनाने के नाम पर भी व्यापमं में खूब गड़बड़ी की गई थी। बहुचर्चित व्यापमं घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) के बर्खास्त छात्र के पैसे लेकर एमबीबीएस डिग्री देने के आरोप लगाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेनदेन से जुड़े ऑडियो वायरल होने के बाद अब पुराने मामले भी एक बार फिर से खुल सकते है। इधर डीन का कहना है कि जीआरएमसी द्वारा डिग्री नहीं दी जाती है। डिग्री जीवाजी विश्वविद्यालय जारी करता है। वहीं व्यापमं मामले में फंसे कुछ डॉक्टरों को कोर्ट ने पढ़ाई की सशर्त अनुमति दी थी, जिसमें 133 से अधिक छात्र शामिल थे।