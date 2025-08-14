‘मानसून ब्रेक’ खत्म, 15 से 17 अगस्त के बीच बारिश की चेतावनी

बारिश ने जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगस्त शुरू होते ही मानसून ब्रेक पर चला गया। 12 दिन से मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई में है। इधर बंगाल की खाडी़ में भी सिस्टम नहीं बन रहे थे। इससे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 34 डिग्री सेल्सियस की गर्मी लोगों को असहनीय हो गई है।