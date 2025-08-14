‘मानसून ब्रेक’ खत्म, 15 से 17 अगस्त के बीच बारिश की चेतावनी

MP Weather: एमपी के अलग-अलग जिलों में मौसम तेजी से बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। इसके सक्रिय होने से बंगाल की खाड़ी से नमी आने लगी है और शाम को हल्की बारिश दर्ज हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई।
मौसम विभाग ने 15 से 17 अगस्त के बीच ग्वालियर में मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की संभावना नहीं है। अगला सिस्टम 19 अगस्त के बाद बनेगा। नए सिस्टम से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है।
बारिश ने जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगस्त शुरू होते ही मानसून ब्रेक पर चला गया। 12 दिन से मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई में है। इधर बंगाल की खाडी़ में भी सिस्टम नहीं बन रहे थे। इससे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 34 डिग्री सेल्सियस की गर्मी लोगों को असहनीय हो गई है।
सुबह से उमस व चिपचिपी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। शहर की सड़कों पर उडऩे वाली धूल से भी लोग बेहाल हैं। बारिश का इंतजार कर रहे है। हर दिन बादल छा रहे हैं, लेकिन निराश करके चले गए।
-बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र चक्रवातीय घेरे के साथ सक्रिय है। यह अगले 48 घंटे में आगे बढ़ सकता है।
-मानसून ट्रफ लाइन पंजाब होते हुए गुजर रही है। एक अन्य ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश होते हुए गुजर रही है। दूसरी ट्रफ लाइन गुजरात की ओर जा रही है। दो ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के घेरे हुए हैं। इससे नमी प्रदेश में आ रही है। स्थानीय प्रभाव से मध्यम बारिश के आसार हैं।
-कम दबाव का क्षेत्र आगे बढऩे पर मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति में आएगी। मध्य प्रदेश से होते हुए गुजर सकती है।