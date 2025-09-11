Good Bye बोलने वाला है ‘मानसून’, 9 जिलों में ‘नो बारिश’ के संकेत

MP Weather: मानसून अब ढलान की ओर है और मौसम में धीरे-धीरे बदलाव दिखने लगा है। दिन में आसमान साफ हो गया है और रात में भी गर्मी का असर कम आने लगा है। इससे मानसून की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में इस समय ग्वालियर की ओर आने वाला कोई नया सिस्टम सक्रिय नहीं हो रहा है। इसके चलते आसमान साफ हो गया है और हवा में नमी भी घट गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25 सितंबर के बीच शहर में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना है।