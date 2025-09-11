Good Bye बोलने वाला है ‘मानसून’, 9 जिलों में ‘नो बारिश’ के संकेत

MP Weather: मानसून अब ढलान की ओर है और मौसम में धीरे-धीरे बदलाव दिखने लगा है। दिन में आसमान साफ हो गया है और रात में भी गर्मी का असर कम आने लगा है। इससे मानसून की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में इस समय ग्वालियर की ओर आने वाला कोई नया सिस्टम सक्रिय नहीं हो रहा है। इसके चलते आसमान साफ हो गया है और हवा में नमी भी घट गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25 सितंबर के बीच शहर में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना है।
बीते दिन अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। साफ आसमान और नमी की कमी के कारण दिन में धूप तीखी रही, जबकि रात के तापमान में भी गिरावट नहीं हो सकी।
बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर में पहुंच गया। इस सिस्टम ने नमी को खींच लिया है। मानसून ट्रफ लाइन भी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। इस कारण शहर में हल्के बादल छा रहे हैं। हवा में नमी कम है। बारिश कराने वाला सिस्टम भी नहीं है। इस कारण बारिश की संभावना कम है। दिन में गर्मी बढ़ेगी। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, सहित एमपी के कई जिलों में बारिश पर विराम लगने वाला है।