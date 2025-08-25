अगले 12 घंटे ‘मानसून’ दिखाएगा रौद्र रुप, 22 जिलों में ‘अतिभारी’ बारिश अलर्ट

mp weather: जून- जुलाई में अच्छी बारिश होने से पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसी के चलते अब तक 1221 एमएम तक बारिश दर्ज हो चुकी है, लेकिन अगस्त के महीने में पिछले छह साल में सबसे कम बारिश इस साल हुई है। इस महीने अभी 24 दिनों में ही 171.2 एमएम बारिश हो चुकी है। वहीं बीते दिन सुबह से ही कई बार अलग- अलग क्षेत्रों में बारिश होती रही। इसके चलते दिन और रात के तापमान में 1.9 डिग्री का अंतर आया है। वहीं सुबह से शाम तक 12 घंटे में सिर्फ एक डिग्री ही तापमान में अंतर देखने को मिला।