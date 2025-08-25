Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

अगले 12 घंटे ‘मानसून’ दिखाएगा रौद्र रुप, 22 जिलों में ‘अतिभारी’ बारिश अलर्ट

mp weather: मौसम विभाग ने भोपाल-उज्जैन, जबलपुर-सागर समेत कुल 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 25, 2025

mp weather: जून- जुलाई में अच्छी बारिश होने से पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसी के चलते अब तक 1221 एमएम तक बारिश दर्ज हो चुकी है, लेकिन अगस्त के महीने में पिछले छह साल में सबसे कम बारिश इस साल हुई है। इस महीने अभी 24 दिनों में ही 171.2 एमएम बारिश हो चुकी है। वहीं बीते दिन सुबह से ही कई बार अलग- अलग क्षेत्रों में बारिश होती रही। इसके चलते दिन और रात के तापमान में 1.9 डिग्री का अंतर आया है। वहीं सुबह से शाम तक 12 घंटे में सिर्फ एक डिग्री ही तापमान में अंतर देखने को मिला।

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि एक दो दिन अच्छी बारिश होगी। वहीं बादलों के साथ सिस्टम के बने होने से तापमान भी कम ही बढ़ पा रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू पर द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। जिससे तेज बारिश के संभावना जताई जा रही है।

एक ही दिन में 3.7 डिग्री का आया अंतर

मौसम में आ रहे बदलाव के चलते अब हर दिन तापमान कम ज्यादा हो रहा है। जहां शनिवार को दिन का तापमान 31.1 डिग्री था। वहीं रविवार को दिन का तापमान 27.4 डिग्री रहा। वहीं रात के तापमान में .2 डिग्री का अंतर देखने को मिला।

इन 22 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने भोपाल-उज्जैन, जबलपुर-सागर समेत कुल 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 12 घंटे के दौरान ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में भारी बारिश होने का अनुमान है। इंदौर, भोपाल समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश का दौर बना रहेगा।

Updated on:

25 Aug 2025 10:31 am

Published on:

25 Aug 2025 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अगले 12 घंटे ‘मानसून’ दिखाएगा रौद्र रुप, 22 जिलों में ‘अतिभारी’ बारिश अलर्ट

