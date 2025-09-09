दूर के रिश्तेदार ने पहले 21 साल की लड़की की आबरू लूटी और अब दे रहा धमकी..

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रहने वाली 21 साल युवती के साथ उसके दूर के रिश्तेदार ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती की जब दूसरे युवक से शादी तय हो गई तो आरोपी उसे धमकी देने लगा कि अगर उसने शादी की तो वीडियो वायरल कर देगा और जान से खत्म कर देगा। आरोपी युवती के घर तक पहुंच गया और वहां परिजन से मारपीट कर उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे दी। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है।