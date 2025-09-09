दूर के रिश्तेदार ने पहले 21 साल की लड़की की आबरू लूटी और अब दे रहा धमकी..

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रहने वाली 21 साल युवती के साथ उसके दूर के रिश्तेदार ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती की जब दूसरे युवक से शादी तय हो गई तो आरोपी उसे धमकी देने लगा कि अगर उसने शादी की तो वीडियो वायरल कर देगा और जान से खत्म कर देगा। आरोपी युवती के घर तक पहुंच गया और वहां परिजन से मारपीट कर उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे दी। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़िता ने बताया कि बानमोर में रहने वाला राजेश सोलंकी उसका दूर का रिश्तेदार है। एक दिन उसने शादी का प्रस्ताव दिया जिस पर युवती ने उससे कहा कि वह तो दूर की रिश्तेदार हैं शादी कैसे होगी, लेकिन राजेश नहीं माना और उसे अपने झांसे में ले लिया। वह उससे ही शादी करने का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। फरवरी के महीने में आरोपी राजेश की शादी हो गई तो युवती ने उससे किनारा कर लिया।
पीड़िता के मुताबिक उसके परिवारवालों ने उसकी शादी तय कर दी है और जब इस बात का पता राजेश को चला तो वह उसके घर पहुंच गया और धमकी देने लगा कि अगर उसने शादी की तो वह वीडियो वायरल कर देगा। परिवारवालों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की और धमकी देकर भाग गया। इसके बाद युवती थाटीपुर थाने पहुंची। थाटीपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।