भाजपा नेता के बेटे ने अय्याशी में उड़ाए फीस के पैसे, फिर खुद ही बनाई लूट की कहानी, मचा हड़कंप

ग्वालियर में आरा मिल निवासी भाजपा नेता धारा सिंह सेंगर के 19 वर्षीय बेटे कृष्णदीप सिंह सेंगर ने सोमवार दोपहर करीब 1.15 बजे पुलिस को सूचना दी कि वह घर से 2.50 लाख रुपए यूको बैंक की हजीरा शाखा में जमा करने आया था। कैश विंडो पर पैन कार्ड मांग जाने पर पैन न होने की बात कहकर वह बाहर निकला और खाटू श्याम मंदिर के पास गली में उसने पहले फोटो कॉपी कराई। उसके पास पेन भी नहीं था, तो वह पेन खरीदने चला गया। तभी दो बद‌माशों ने बाइक से टक्कर मारकर उसे गिराया और जैकेट के अंदर रखी रकम लूटकर फरार हो गए।