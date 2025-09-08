Patrika LogoSwitch to English

एमपी में पुलिस को देखभर भागी ‘लाश’, पानी में लेटकर शूट कर रहा था रील

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक युवक को रील बनाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने बांध में लाश बनकर वीडियो शूट किया।

ग्वालियर

Himanshu Singh

Sep 08, 2025

gwalior news

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सोशल मीडिया पर रील बनाने का ऐसा जूनून सिर चढ़कर बोल रहा है कि एक युवक ने सनक में आकर अपनी जान खतरे में डाल दी। युवक वीरपुर बांध के अंदर पानी में ऐसे लेट गया। जैसे लाश पड़ी हो और दोस्त रील बनाने लगा। बांध के पास से गुजरने वाले लोगों ने उसे मरा समझकर मौके पर पुलिस को बुला लिया।

पुलिस पहुंची तो भागने लगे युवक

जानकारी मिलते ही गिरवाई थाना पुलिस वीरपुर बांध पहुंची तो वहां भीड़ लगी हुई थी। पुलिस जैसे ही पास में पहुंची तो लाश ने खाकी वर्दी देखकर दौड़ लगा दी। आसपास मौजूद लोग युवक को देखभर दंग रह गए। जब पुलिस ने युवक को पकड़ा तो जाकर पता चला कि लाश बनकर रील शूट की जा रही थी। पुलिस अपने साथ युवक को थाने ले आई। पहले फटकार लगाई गई और फिर काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया। युवक की पहचान 30 वर्षीय टिंकू पुत्र कप्तान सिंह निवासी आरोन रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वह सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए लाश की एक्टिंग कर रहा था।


इधर, सीएसपी राबिन जैन ने बताया कि रील बनाने के लिए एक युवक वीरपुर बांध के पानी में लाश का नाटक कर पानी में लेट गया और उसके दोस्त उसकी रील बनाने लगे। लेकिन बांध से गुजरने वाले लोगों ने उसे मरा समझ कर पुलिस को सूचना कर दी। लाश पानी में तैरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख युवक पानी से उठकर भागने लगा। जिसे देख पुलिस हैरत में पड़ गई और उसका पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस को युवक ने बताया कि वह अपनी रील बना रहा था इसके बाद युवक ने पुलिस से माफी मांगी और पुलिस ने उसे समझाइश देकर छोड़ दिया

08 Sept 2025 07:30 pm

08 Sept 2025 06:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में पुलिस को देखभर भागी ‘लाश’, पानी में लेटकर शूट कर रहा था रील

