एमपी में पुलिस को देखभर भागी ‘लाश’, पानी में लेटकर शूट कर रहा था रील

जानकारी मिलते ही गिरवाई थाना पुलिस वीरपुर बांध पहुंची तो वहां भीड़ लगी हुई थी। पुलिस जैसे ही पास में पहुंची तो लाश ने खाकी वर्दी देखकर दौड़ लगा दी। आसपास मौजूद लोग युवक को देखभर दंग रह गए। जब पुलिस ने युवक को पकड़ा तो जाकर पता चला कि लाश बनकर रील शूट की जा रही थी। पुलिस अपने साथ युवक को थाने ले आई। पहले फटकार लगाई गई और फिर काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया। युवक की पहचान 30 वर्षीय टिंकू पुत्र कप्तान सिंह निवासी आरोन रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वह सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए लाश की एक्टिंग कर रहा था।