‘कौन शंकराचार्य है…ये प्रशासन तय नहीं करेगा’, यूपी सरकार में भड़के पीठाधीश्वर सदानंद सरस्वती

Avimukteshwaranand Magh Mela Row: द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती (Shankaracharya Sadanand Saraswati) ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पक्ष में कहा है कि शंकराचार्य कौन है, यह प्रशासन तय नहीं करेगा। माघ मेले में संतों को स्नान से रोकने पर गो हत्या का पाप लगता है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने बुधवार शाम खनेताधाम से लौटते समय अल्प समय के लिए ग्वालियर के रामबाग कॉलोनी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन व पूजा अर्चना की। इस मौके पर वहां उनका चरण पादुका पूजन उपस्थित भक्तों ने करके पूजनीय शंकराचार्य के आशीष वचनों का लाभ लिया। (MP News)