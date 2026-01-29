29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘कौन शंकराचार्य है…ये प्रशासन तय नहीं करेगा’, यूपी सरकार में भड़के पीठाधीश्वर सदानंद सरस्वती

MP News: ग्वालियर दौरे पर आए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने प्रशासन और सरकार की भूमिका पर तीखा प्रहार किया। शंकराचार्य परंपरा, माघ मेले और संतों के अधिकारों पर उनके बयान से धार्मिक-राजनीतिक हलचल तेज हो गई।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Jan 29, 2026

mp news dwarka peeth shankaracharya sadanand saraswati supports avimukteshwaranand magh mela row

shankaracharya sadanand saraswati supports avimukteshwaranand (फोटो- Patrika.com)

Avimukteshwaranand Magh Mela Row: द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती (Shankaracharya Sadanand Saraswati) ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पक्ष में कहा है कि शंकराचार्य कौन है, यह प्रशासन तय नहीं करेगा। माघ मेले में संतों को स्नान से रोकने पर गो हत्या का पाप लगता है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने बुधवार शाम खनेताधाम से लौटते समय अल्प समय के लिए ग्वालियर के रामबाग कॉलोनी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन व पूजा अर्चना की। इस मौके पर वहां उनका चरण पादुका पूजन उपस्थित भक्तों ने करके पूजनीय शंकराचार्य के आशीष वचनों का लाभ लिया। (MP News)

प्रशासन तय नहीं करेगा कौन शंकराचार्य कौन नहीं?- सदानंद सरस्वती

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि प्रशासन को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। शंकराचार्य परंपरा गुरु-शिष्य प्रणाली पर आधारित है, न कि प्रशासनिक आदेशों पर। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का श्रृंगेरी पीठ में विधिवत अभिषेक हो चुका है, जिसमें वे स्वयं साक्षी रहे है। हमारे गुरु ने सिर्फ दो ब्रह्मचारियों को संन्यास प्रदान किया।

एक वे स्वयं और दूसरे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जिससे उनकी वैधता स्वतः सिद्ध होती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से पहचान पर सवाल खड़े करना धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप है। माघ मेले की घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि गंगा स्नान से किसी भी साधु संत या ब्राह्मण बालक को रोका नहीं जा सकता। सत्ता स्थायी नहीं होती और इसके अहंकार में किए गए कार्य समाज में निंदा का कारण भी बनते है। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम धार्मिक विरासत में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि उसका संरक्षण करना है।

महापौर भी रहीं मौजूद

इस अवसर पर महापौर डॉ. शोभा सिकरवार, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र शर्मा, सूर्यकांत शर्मा, राहुल शर्मा, सौमित्र शर्मा, रजनीश शर्मा, विवेक शर्मा, पुनीत द्विवेदी आदि ने शंकराचार्य का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

ये भी पढ़ें

MPPSC का टाइम-टेबल तबाह, 2025 की मेंस भी 2026 के बाद तय, सालों से लटकी भर्ती
इंदौर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 05:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘कौन शंकराचार्य है…ये प्रशासन तय नहीं करेगा’, यूपी सरकार में भड़के पीठाधीश्वर सदानंद सरस्वती
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर के आसपास छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के लिए छोटे प्लॉट काटे जाएंगे

अपने सबसे प्रिय शख्स को क्या बोलती थी अजित पवार के प्लेन की पायलट, केप्टन शांभवी के भावुक पल किए याद

shambhavi
ग्वालियर

अजित पवार का प्लेन उड़ा रहीं पायलट शांभवी ने सुबह 6.36 पर भेजा था गुड मार्निंग का मैसेज

Ajit Pawar Plane Crash
ग्वालियर

तलघर में पानी भरकर छोड़ने से बड़ा हादसा टला

मल्टी और मकान की दीवार गिरी, वार्ड 22 लवली किराना स्टोर के पास की घटना
समाचार

क्रॉस एक्जामिन में बेहोश हुआ गवाह

क्रॉस एक्जामिन में बेहोश हुआ गवाह
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.