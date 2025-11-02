एमपी में मैनेजर ने ‘मददगार’ बनकर महिला कर्मचारी की लूटी आबरू

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक 20 साल की शादीशुदा महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी एक घी फैक्ट्री में मैनेजर है और पीड़िता भी उसी फैक्ट्री में काम करती है। महिला के मुताबिक मैनेजर ने उसकी कई बार मदद की इसलिए वो उसे मददगार समझती थी। लेकिन उसने कपड़े देने के बहाने घर में बुलाकर उसकी आबरू तार-तार कर दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पीड़िता ने बताया कि घटना 31 अक्टूबर की रात की है उस दिन मैनेजर मुक्तिकांत राय ने उसे कपड़े देने के लिए घर पर बुलाया था क्योंकि वो मुक्तिकांत राय को पहले से जानती थी इसलिए वो रात में करीब 8 बजे डीडी नगर कुशवाह मार्केट के पास स्थित मुक्तिकांत के घर पहुंची। जहां मुक्तिकांत ने उसे कपड़े दिए और कहा कि पहनकर देख लो सही आ रहे हैं कि नहीं। जब वो कमरे में कपड़े बदल रही थी तभी मुक्तिकांत कमरे में आ गया और उसे कमरे में बंधक बनाकर जबरदस्ती रेप किया। आरोपी ने उसे धमकी भी दी कि अगर किसी को कुछ बताया या पुलिस में शिकायत की जान से मार देगा। महिला ने घर पहुंचने पर पति व सास को अपनी आपबीती बताई और फिर पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची।
पीड़िता के मुताबिक करीब एक साल पहले उसके पति ने मुक्तिकांत के यहां काम किया था। तभी से उनकी जान पहचान है, कुछ महीने पहले मुक्तिकांत ने उसके घर राशन पहुंचाकर भी मदद की थी जिसके कारण वो उसे अपना मददगार मानती थी और काफी इज्जत भी करती थी। यही वजह थी कि वो रात को पुराने कपड़े लेने के लिए मुक्तिकांत के घर चली गई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग