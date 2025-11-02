एमपी में मैनेजर ने ‘मददगार’ बनकर महिला कर्मचारी की लूटी आबरू

पीड़िता ने बताया कि घटना 31 अक्टूबर की रात की है उस दिन मैनेजर मुक्तिकांत राय ने उसे कपड़े देने के लिए घर पर बुलाया था क्योंकि वो मुक्तिकांत राय को पहले से जानती थी इसलिए वो रात में करीब 8 बजे डीडी नगर कुशवाह मार्केट के पास स्थित मुक्तिकांत के घर पहुंची। जहां मुक्तिकांत ने उसे कपड़े दिए और कहा कि पहनकर देख लो सही आ रहे हैं कि नहीं। जब वो कमरे में कपड़े बदल रही थी तभी मुक्तिकांत कमरे में आ गया और उसे कमरे में बंधक बनाकर जबरदस्ती रेप किया। आरोपी ने उसे धमकी भी दी कि अगर किसी को कुछ बताया या पुलिस में शिकायत की जान से मार देगा। महिला ने घर पहुंचने पर पति व सास को अपनी आपबीती बताई और फिर पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची।