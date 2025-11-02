Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में मैनेजर ने ‘मददगार’ बनकर महिला कर्मचारी की लूटी आबरू

mp news: कपड़े देने के बहाने मैनेजर ने घर पर बुलाया और फिर बंधक बनाकर रेप किया, शादीशुदा है पीड़ित महिला..।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Nov 02, 2025

gwalior

demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक 20 साल की शादीशुदा महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी एक घी फैक्ट्री में मैनेजर है और पीड़िता भी उसी फैक्ट्री में काम करती है। महिला के मुताबिक मैनेजर ने उसकी कई बार मदद की इसलिए वो उसे मददगार समझती थी। लेकिन उसने कपड़े देने के बहाने घर में बुलाकर उसकी आबरू तार-तार कर दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

कपड़े देने के बहाने बुलाया था

पीड़िता ने बताया कि घटना 31 अक्टूबर की रात की है उस दिन मैनेजर मुक्तिकांत राय ने उसे कपड़े देने के लिए घर पर बुलाया था क्योंकि वो मुक्तिकांत राय को पहले से जानती थी इसलिए वो रात में करीब 8 बजे डीडी नगर कुशवाह मार्केट के पास स्थित मुक्तिकांत के घर पहुंची। जहां मुक्तिकांत ने उसे कपड़े दिए और कहा कि पहनकर देख लो सही आ रहे हैं कि नहीं। जब वो कमरे में कपड़े बदल रही थी तभी मुक्तिकांत कमरे में आ गया और उसे कमरे में बंधक बनाकर जबरदस्ती रेप किया। आरोपी ने उसे धमकी भी दी कि अगर किसी को कुछ बताया या पुलिस में शिकायत की जान से मार देगा। महिला ने घर पहुंचने पर पति व सास को अपनी आपबीती बताई और फिर पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची।

मददगार बनकर लूटी आबरू

पीड़िता के मुताबिक करीब एक साल पहले उसके पति ने मुक्तिकांत के यहां काम किया था। तभी से उनकी जान पहचान है, कुछ महीने पहले मुक्तिकांत ने उसके घर राशन पहुंचाकर भी मदद की थी जिसके कारण वो उसे अपना मददगार मानती थी और काफी इज्जत भी करती थी। यही वजह थी कि वो रात को पुराने कपड़े लेने के लिए मुक्तिकांत के घर चली गई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत मांग रहे ASI का वीडियो वायरल, बोला- एसपी-एडीपीओ तक जाता है पैसा…
शाजापुर
SHAJAPUR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 08:16 pm

Published on:

02 Nov 2025 08:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में मैनेजर ने ‘मददगार’ बनकर महिला कर्मचारी की लूटी आबरू

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिल्वर स्क्रीन पर लगा ब्रेक, ’10 सिनेमाघरों’ पर लगा ताला

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

love मैरिज से शुरू हुई कहानी, 16 साल बाद टूटा रिश्ता, लेना पड़ा ‘तलाक’

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

Speed post करने पर मिलेगी 10% की छूट, दिखानी होगी ये ID

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

आंख के अंदर रह गए लैंस के टुकड़े, डॉक्टर को देना होगा 1 लाख मुआवजा

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

एमपी में सोफा-कुर्सियां छोड़कऱ जमीन पर जा बैठीं कलेक्टर, पालथी मारकर उठाया कार्यक्रम का आनंद

ग्वालियर में सोफा छोड़कऱ जमीन पर बैठीं कलेक्टर रुचिका चौहान
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.