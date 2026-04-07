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अब 50 मिनट में ग्वालियर-आगरा का सफर, केंद्रीय मंत्री का दावा हाईस्पीड कॉरिडोर से आर्थिक विकास

MP news Greenfield Express way high speed corridor: 50 मिनट में ग्वालियर-आगरा: मेगा एक्सप्रेस-वे का सिंधिया ने किया निरीक्षण चंबल पर बनेगा वल्र्ड क्लास ब्रिज

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ग्वालियर

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Sanjana Kumar

Apr 07, 2026

Gwalior agra high speed corridor jyotiraditya scindia inspection big claimed

Gwalior agra high speed corridor jyotiraditya scindia inspection big claimed(photo:patrika creative)

MP News Gwalior Agra high Speed Corridor: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए बड़ा दावा किया कि इस हाईस्पीड कॉरिडोर के बनते ही ग्वालियर से आगरा की दूरी महज 45 से 50 मिनट में सिमट जाएगी। करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति देगा। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे।

यातायात तेज और सुरक्षित

सिंधिया ने कहा कि देश में तेजी से विकसित हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक प्रगति की मजबूत आधारशिला बन रहा है। उन्होंने कहा, ग्वालियर-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (MP News Gwalior Agra high Speed Corridor) वर्तमान मार्ग से करीब 32 किलोमीटर छोटा होगा और कुल दूरी लगभग 88 किलोमीटर रह जाएगी। मौजूदा 2 लेन सडक़ को अपग्रेड कर 6 लेन हाईस्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां न्यूनतम गति 100 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। कॉरिडोर में सीमित एंट्री-एग्जिट के साथ कुल 4 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जिससे यातायात तेज और सुरक्षित रहेगा।

आधुनिक तकनीक से तैयार होगा 6 लेन का विश्वस्तरीय ब्रिज

उन्होंने कहा, परियोजना के तहत चंबल नदी पर आधुनिक तकनीक से 6 लेन का विश्वस्तरीय ब्रिज बनाया जाएगा। साथ ही शिवपुरी को जोडऩे के लिए लगभग 28 किलोमीटर लंबा पश्चिमी बायपास विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 1400 करोड़ रुपए है। इससे दिल्ली, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा।

7000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बदलेगी तस्वीर

सिंधिया ने कहा, हाईस्पीड कॉरिडोर (MP News Gwalior Agra high Speed Corridor) और पश्चिमी बायपास को मिलाकर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को करीब 7000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं। इसके अलावा ग्वालियर में 600 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण भी जारी है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर क्षेत्र में निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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Updated on:

07 Apr 2026 09:19 am

Published on:

07 Apr 2026 09:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अब 50 मिनट में ग्वालियर-आगरा का सफर, केंद्रीय मंत्री का दावा हाईस्पीड कॉरिडोर से आर्थिक विकास

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