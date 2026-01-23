23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

जीतू पटवारी ने कहा-‘हर कलेक्टर चोर, सीएस ने स्वीकारा’, पीएम मोदी से की जांच की मांग

mp news: जीतू पटवारी ने कहा मुख्य सचिव ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा है कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते।

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Jan 23, 2026

jitu patwari

jitu patwari collectors corruption letter pm modi

mp news: मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को जीतू पटवारी ग्वालियर में संभागीय ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे इसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा- जिले में हर कलेक्टर चोर है और यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जो पत्र लिखा है उसमें कही है और प्रधानमंत्री से तत्काल स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग भी की है।

'हर जिले में कलेक्टर चोर'

ग्वालियर में जब मीडिया ने जीतू पटवारी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे खत के बारे में सवाल किया तो जीतू पटवारी ने कहा- 'मैंने पत्र एसआईआर को लेकर नहीं लिखा है, मैंने पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिले में हर कलेक्टर चोर है, हर कलेक्टर पैसा लेता है। हम बार-बार ये कह रहे थे कि 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार की गेप इस सरकार ने तोड़ दी है। उस पर एक तरह से चीफ सेक्रेटरी ने सील लगा दी है। इसकी जानकारी ऊपर तक है और इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टर आता है उसको ये पता है कि चोरी करने के लिए जिले में आया है। इसी तरह से तहसीलदार हो या अन्य अधिकारी हो सभी जगह भ्रष्टाचार है।'

एसआईआर को लेकर ये बोले पटवारी

वहीं एसआईआर में मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे जाने के आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में जीतू पटवारी ने कहा- भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों को इस काम में लगा दिया है। अब तक 11 लाख से अधिक आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राहुल गांधी लगातार देश के सामने इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भाजपा के दबाव में आकर कोई अनियमितता की गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा।

Published on:

23 Jan 2026 09:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जीतू पटवारी ने कहा-‘हर कलेक्टर चोर, सीएस ने स्वीकारा’, पीएम मोदी से की जांच की मांग

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

