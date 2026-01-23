जीतू पटवारी ने कहा-‘हर कलेक्टर चोर, सीएस ने स्वीकारा’, पीएम मोदी से की जांच की मांग

ग्वालियर में जब मीडिया ने जीतू पटवारी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे खत के बारे में सवाल किया तो जीतू पटवारी ने कहा- 'मैंने पत्र एसआईआर को लेकर नहीं लिखा है, मैंने पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिले में हर कलेक्टर चोर है, हर कलेक्टर पैसा लेता है। हम बार-बार ये कह रहे थे कि 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार की गेप इस सरकार ने तोड़ दी है। उस पर एक तरह से चीफ सेक्रेटरी ने सील लगा दी है। इसकी जानकारी ऊपर तक है और इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टर आता है उसको ये पता है कि चोरी करने के लिए जिले में आया है। इसी तरह से तहसीलदार हो या अन्य अधिकारी हो सभी जगह भ्रष्टाचार है।'