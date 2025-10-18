पटवारी भर्ती मामले में बड़ा फैसला, इन्हें मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पटवारी भर्ती(Patwari Recruitment) में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2005 के पहले की भर्ती वालों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना होगा। इन्हें नई पेंशन योजना में लागू नहीं किया जा सकता है। पटवारी अवधेश सिंह भदौरिया सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता आरबीएस तोमर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2003 के पटवारी भर्ती विज्ञापन के आधार पर चयनित हुए थे और वर्ष 2004 तक उनका प्रशिक्षण एवं मेडिकल आदि प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी।