नियोटेरिक बिल्डर का ‘डबल गेम’ 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल-टाउनशिप, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपयोग

सर्वे क्रमांक- 134 - खरीदार रामजीदास गुप्ता (आरडी गुप्ता)। पत्नी- लक्ष्मी गुप्ता, पुत्र राहुल गुप्ता, पुत्र राहुल गुप्ता। भूमि का प्रकार- शैक्षणिक। निर्माण- नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल



सर्वे नंबर एक 135 की भूमि स्कूल के प्ले ग्राउंड में दबाई



सर्वे क्रमांक 136- खरीदरार- ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। भूमि की उपयोगिता- शैक्षणिक। -गार्डन पैलेस के नाम से टाउनशिप। सर्वे क्रमांक 138 शासकीय है, सर्वे नंबर का हिस्सा ओपन स्पेस में आ गया है।



झांसी रोड एसडीएम अतुल सिंह का कहना है कि सिटी सेंटर क्षेत्र की जमीनों की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई है। कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट के लिए तहसीलदार को स्मरण कराया गया है। जांच में अतिक्रमण निकल रहा है।

