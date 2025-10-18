Patrika LogoSwitch to English

नियोटेरिक बिल्डर का ‘डबल गेम’ 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल-टाउनशिप, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपयोग

MP News: नियोटेरिक बिल्डर ने शैक्षणिक उपयोग की जमीन पर तान दी टाउनशिप।स्कूल के प्लेग्राउंड में भी दबाई सरकारी जमीन।

2 min read

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Oct 18, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से नियोटेरिक डेवलपर्स (आरडी गुप्ता) का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। नियोटेरिक वर्ल्ड स्कूल और गार्डन पैलेस टाउनशिप में करीब 3 करोड़ की सरकारी जमीन दबा ली गई है। सैटेलाइट मैप में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य दिख रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने करोड़ों की इस भूमि को बचाने के लिए कोई ठोस कवायद नहीं की है।

सरकारी जमीन तान दी स्कूल और टाउनशिप

नियोटेरिक वर्ल्ड स्कूल व गार्डन पैलेस के पास ग्राम डोंगरपुर के सर्वे क्रमांक 134, 136, 135 और 138 की भूमि को हथियाया गया है। सर्वे क्रमांक 135 की शासकीय भूमि को स्कूल के प्लेग्राउंड में मिला लिया गया है। वहीं, सर्वे क्रमांक 136 की भूमि शैक्षणिक उपयोग के लिए खरीदी गई थी, जिसके खसरे में भी शैक्षणिक उपयोग दर्ज है। लेकिन इस भूमि का उपयोग टाउनशिप बनाने में किया गया और गार्डन पैलेस के नाम से फ्लैट बेच दिए गए। इसके अलावा, गार्डन पैलेस के ओपन स्पेस में सर्वे क्रमांक 138 की शासकीय भूमि का कुछ हिस्सा भी दबा लिया गया है।

शैक्षणिक भूमि का दुरुपयोग और स्टांप ड्यूटी का खेल

नियमों के अनुसार, शैक्षणिक उपयोग के लिए खरीदी गई जमीन पर स्टांप ड्यूटी में 30 फीसदी की छूट मिलती है। यदि गार्डन पैलेस की 1.0660 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री के दौरान यह छूट ली गई है, तो यह लाखों रुपए में पहुंचेगी, जबकि जमीन पर टाउनशिप बसा दी गई। शैक्षणिक उपयोग की भूमि का दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट में जनहित याचिका और राजस्व विभाग की सुस्ती

दरअसल, सिटी सेंटर क्षेत्र की सरकारी जमीनों को हड़पने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में नियोटेरिक डेवलपर्स सहित शहर के नामी बिल्डरों द्वारा 54 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राज्य शासन को रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है।

दो सर्वे नंबर की स्थिति

सर्वे क्रमांक- 134 - खरीदार रामजीदास गुप्ता (आरडी गुप्ता)। पत्नी- लक्ष्मी गुप्ता, पुत्र राहुल गुप्ता, पुत्र राहुल गुप्ता। भूमि का प्रकार- शैक्षणिक। निर्माण- नियोटेरिक वल्र्ड स्कूल

सर्वे नंबर एक 135 की भूमि स्कूल के प्ले ग्राउंड में दबाई

सर्वे क्रमांक 136- खरीदरार- ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। भूमि की उपयोगिता- शैक्षणिक। -गार्डन पैलेस के नाम से टाउनशिप। सर्वे क्रमांक 138 शासकीय है, सर्वे नंबर का हिस्सा ओपन स्पेस में आ गया है।

झांसी रोड एसडीएम अतुल सिंह का कहना है कि सिटी सेंटर क्षेत्र की जमीनों की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई है। कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट के लिए तहसीलदार को स्मरण कराया गया है। जांच में अतिक्रमण निकल रहा है।

Updated on:

18 Oct 2025 07:10 pm

Published on:

18 Oct 2025 07:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / नियोटेरिक बिल्डर का 'डबल गेम' 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल-टाउनशिप, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपयोग

