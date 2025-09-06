Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

राहत…. अति भारी बारिश पर लगेगा ब्रेक, 13 सितंबर से बनेगा नया सिस्टम!

mp weather update: ग्वालियर-चंबल में झमाझम बारिश (heavy rain) ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुना-शिवपुरी से गुजरकर सिस्टम राजस्थान निकल गया है, जिससे भारी बारिश थमने वाली है। अब हल्की बौछारों की संभावना बनी रहेगी।

ग्वालियर

Akash Dewani

Sep 06, 2025

mp weather update heavy rain forecast Monsoon new system 13 september
mp weather update heavy rain forecast Monsoon new system 13 september (Patrika.com)

mp weather update: बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र गुना-शिवपुरी होते हुए राजस्थान की ओर निकल गया है, लेकिन इसके असर से रात 10 बजे झमाझम बारिश (heavy rain) हुई। इससे शहर की सड़कें पानी-पानी हो गई। मौमस विभाग के अनुसार सिस्टम राजस्थान के कोटा की और जाने की वजह से 6 सितंबर को बारिश का दौर थम जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 सितंबर को स्थानीय प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी।

नया सिस्टम 13 के आसपास बनेगा

बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम 13 सितंबर को बनने की संभावना है, लेकिन इसके ग्वालियर चंबल संभाग की ओर आने की संभावना नहीं है। हवा में जो नमी आएगी, उसके प्रभाव से हल्की बारिश हो सकती है। (heavy rain forecast)

ग्वालियर में अब तक की बारिश

ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 110 मिलीमीटर तक पानी बरस चुका है। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया है। कुछ क्षेत्रों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अब तक 1390 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह बारिश पिछले कई सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। (Monsoon)

Published on:

06 Sept 2025 09:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / राहत…. अति भारी बारिश पर लगेगा ब्रेक, 13 सितंबर से बनेगा नया सिस्टम!

