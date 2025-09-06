राहत…. अति भारी बारिश पर लगेगा ब्रेक, 13 सितंबर से बनेगा नया सिस्टम!

mp weather update: बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र गुना-शिवपुरी होते हुए राजस्थान की ओर निकल गया है, लेकिन इसके असर से रात 10 बजे झमाझम बारिश (heavy rain) हुई। इससे शहर की सड़कें पानी-पानी हो गई। मौमस विभाग के अनुसार सिस्टम राजस्थान के कोटा की और जाने की वजह से 6 सितंबर को बारिश का दौर थम जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 सितंबर को स्थानीय प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी।
बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम 13 सितंबर को बनने की संभावना है, लेकिन इसके ग्वालियर चंबल संभाग की ओर आने की संभावना नहीं है। हवा में जो नमी आएगी, उसके प्रभाव से हल्की बारिश हो सकती है। (heavy rain forecast)
ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 110 मिलीमीटर तक पानी बरस चुका है। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया है। कुछ क्षेत्रों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अब तक 1390 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह बारिश पिछले कई सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। (Monsoon)