राहत…. अति भारी बारिश पर लगेगा ब्रेक, 13 सितंबर से बनेगा नया सिस्टम!

mp weather update: बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र गुना-शिवपुरी होते हुए राजस्थान की ओर निकल गया है, लेकिन इसके असर से रात 10 बजे झमाझम बारिश (heavy rain) हुई। इससे शहर की सड़कें पानी-पानी हो गई। मौमस विभाग के अनुसार सिस्टम राजस्थान के कोटा की और जाने की वजह से 6 सितंबर को बारिश का दौर थम जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 सितंबर को स्थानीय प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी।