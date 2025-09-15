कम होंगे कनेक्शन, ‘बिजली बिल’ में हर महीने होगी 12.56 लाख की बचत

MP News: बिजली कंपनी के 96 करोड़ रुपए का बकाया झेल रहे नगर निगम ने आखिरकार खर्च पर कैंची चलाई है। निगम ने हाईटेंशन (एचटी) कनेक्शन कम करने का फैसला लिया है। इससे हर महीने 12.56 लाख रुपए से अधिक की बचत होगी। यानी सालभर में 1 करोड़ 58 लाख 87 हजार 344 रुपए निगम की तिजोरी में बचेंगे। निगम अफसरों का कहना है, यह राशि शहरवासियों की सुविधाओं पर खर्च होगी। निगम एनर्जी ऑडिट भी करा रहा है, जिसके लिए करीब एक करोड़ रुपए के टेंडर भी लगा दिए गए हैं।