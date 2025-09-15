कम होंगे कनेक्शन, ‘बिजली बिल’ में हर महीने होगी 12.56 लाख की बचत

MP News: बिजली कंपनी के 96 करोड़ रुपए का बकाया झेल रहे नगर निगम ने आखिरकार खर्च पर कैंची चलाई है। निगम ने हाईटेंशन (एचटी) कनेक्शन कम करने का फैसला लिया है। इससे हर महीने 12.56 लाख रुपए से अधिक की बचत होगी। यानी सालभर में 1 करोड़ 58 लाख 87 हजार 344 रुपए निगम की तिजोरी में बचेंगे। निगम अफसरों का कहना है, यह राशि शहरवासियों की सुविधाओं पर खर्च होगी। निगम एनर्जी ऑडिट भी करा रहा है, जिसके लिए करीब एक करोड़ रुपए के टेंडर भी लगा दिए गए हैं।
नगर निगम ने मार्च- 2024 का करीब 96 करोड़ रुपए का बिजली बिल नहीं भरा था। ऐसे में नगरीय प्रशासन से हर महीने मिलने वाली 15 करोड़ की राशि में 9 से 10 करोड़ रुपए बिजली बिल के काटे जा रहे हैं। इससे चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि सिर्फ 4 से 5 करोड़ ही मिल रही है। मार्च- 2023 में भी 18 करोड़ रुपए का बिल बकाया था, जिसे निगम ने पूरा जमा कर दिया था। 2024 में बिल नहीं भरा था, इससे यह स्थिति बनी है।
-टाउन हॉल में 20,547 रुपए, महापौर कार्यालय में 2390 रुपए, चार एमएलडी प्लांट ललियापुरा में 700 रुपए, 145/90 सीवर प्लांट 52,901.8 रुपए, 65 एमएलडी लाल टिपारा में 26,278.55 और 65 एमएलडी तिघरा में 10,626 सहित कुल 1,13,443.35 रुपए की प्रति माह और साल में 13,61,320.8 रुपए की बचत होगी।
-145 एमएलडी प्लांट जलालपुर में 3,59,047 रुपए, 65 एमएलडी लाल टिपारा में 2,82,025 रुपए, आठ एमएलडी प्लांट शताब्दीपुरम में 52,515 रुपए, चार एमएलडी प्लांट ललियापुरा में 52,515 रुपए, सीबीजी प्लांट में 2,58,000 रुपए और 145/90 एमएलडी पीएचई कॉलोनी में 206400 रुपए सहित प्रति महीने 1, 21,0502 रुपए और सालभर के 1,45,26,024 रुपए की बचत होगी।
बिजली बिल में कटौती के लिए एचटी कनेक्शन कम करने की प्लानिंग की है। एनर्जी ऑडिट के लिए भी टेंडर लगा दिए हैं। एचटी कनेक्शन से हर महीने साढ़े 12 लाख और साल में डेढ़ करोड़ रुपए की बचत होगी। हम आगे और भी प्लानिंग कर रहे हैं। इस राशि को विकास कार्य में खर्च करेंगे।- संघप्रिय, आयुक्त नगर निगम
नगर निगम में वार्ड-66
निगम के विद्युत विभाग-1370
पीएचई, सीवरेज व अन्य-2315
कुल कनेक्शन-3685
हर माह बिल आता है- 9 करोड़ लगभग