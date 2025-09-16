‘नगर निगम’ करेगा 400 कर्मचारियों की भर्ती, भरे जाएंगे सभी विभाग

सभी अपर आयुक्त प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र में जाकर सड़क,सीवर व जलभराव और पेचवर्क का निरीक्षण करें। साथ ही हर दिन होने वाले पेचवर्क की गुणवत्ता की जांच अगले दिन संबंधित जेडओ करें। यह निर्देश सोमवार को निगम आयुक्त संघ प्रिय ने समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए। वार्ड 28 में सड़क की जांच रिपोर्ट नहीं देने व लापरवाही पर सिटी प्लानर (सीपी) एपीएस जादौन, पार्क अधीक्षक मुकेश बंसल और अवैध कॉलोनी की जानकारी खसरे पर दर्ज नहीं कराने पर भवन अधिकारी राजू गोयल, बीके त्यागी, पवन शर्मा व राकेश कश्यप को कारण बताओ नोटिस जारी किया और एसडीएम को पत्र लिखने के लिए कहा गया।