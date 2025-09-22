ये कैसा पड़ोसी? प्रसाद में बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई और लाखों चुरा ले गया, पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती

Dabra News : कहते हैं.. हर इंसान को कम से कम अपने पड़ोसी से अच्छा व्यव्हार बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पड़ोसी ही सबसे पहले आपके काम आ सकता है। लेकिन, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा के अंतर्गत आने वाले सालबई गांव में बीती रात पड़ोस में रहने वाले शख्स का एक ऐसा कृत्य सामने आया है, जिसे सुनकर कोई भी कहेगा कि, भगवान ऐसा पड़ोसी किसी को न दे। दरअसल, यहां एक शख्स ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार को प्रसाद में न सिर्फ नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया, बल्कि इसके बाद उनके घर से पूरा कीमती सामान चुराकर फरार हो गया।
मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब पीड़ित परिवार के एक शख्स को होश आया। पीड़ित परिवार के एक सदस्य का कहना है कि, बीती रात पड़ोस में रहने वाले गिर्राज परिहार ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को लड्डुओं का प्रसाद दिया, जिसका सेवन करते हीचंद मिनटों में पूरा परिवार बेहोश हो गया। अब जब हमें होश आया तो हमने देखा कि, अलमारी के सभी ताले टूटे पड़े हैं, जबकि उसमें रखी नगदी के साथ साथ सोना-चांदी के जेवरात और लगभग 10 लाख से ज्यादा का अन्य घरेलू सामान भी चोरी हो गया है। वहीं, दूसरी तरफ बेहोश हुए लोगों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें डबरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एसडीओपी सौरभ कुमार का कहना है कि, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, छानबीन के दौरान आरोपी पड़ोसी घर से कुछ नशीली नींद आने वाली दवाओं के रैपर भी मिले है, इन्हीं के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।