ये कैसा पड़ोसी? प्रसाद में बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई और लाखों चुरा ले गया, पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती

मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब पीड़ित परिवार के एक शख्स को होश आया। पीड़ित परिवार के एक सदस्य का कहना है कि, बीती रात पड़ोस में रहने वाले गिर्राज परिहार ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को लड्डुओं का प्रसाद दिया, जिसका सेवन करते हीचंद मिनटों में पूरा परिवार बेहोश हो गया। अब जब हमें होश आया तो हमने देखा कि, अलमारी के सभी ताले टूटे पड़े हैं, जबकि उसमें रखी नगदी के साथ साथ सोना-चांदी के जेवरात और लगभग 10 लाख से ज्यादा का अन्य घरेलू सामान भी चोरी हो गया है। वहीं, दूसरी तरफ बेहोश हुए लोगों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें डबरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।