30 साल बाद ‘सरकारी नौकरी’ की उम्मीद नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

-देरी (डिले एंड लैचेज): अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को 2015 में ही अपने दावे के खारिज होने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उस आदेश को चुनौती देने में लगभग 7 साल की देरी की। वह 2022 में तब याचिका लेकर आए जब 2021 में उनके जैसे कुछ अन्य लोगों को अदालत से राहत मिली। अदालत ने कहा कि ऐसे 'दर्शक' जो दूसरों के लड़ने का इंतजार करते हैं और सफलता मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, उन्हें राहत देने से बचना चाहिए।