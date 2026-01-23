ट्रेनों में ‘आरक्षित सीट’ को लेकर नहीं होगी झिकझिक, तैनात रहेगी टीम

सीटीआई, टीटीई और आरपीएफ की संयुक्त विशेष टीम पहली बार तैनात की गई है। करीब 10 रेलवे कर्मचारी तीन ट्रेनों में एक साथ जांच करेंगे। यह टीम प्रत्येक स्टेशन से लगभग 100 किलोमीटर तक सघन जांच करेगी। पहले जांच केवल टीटीई तक सीमित थी और दायरा कम रहता था। नए स्क्वाड सिस्टम से अनधिकृत यात्रियों पर नियंत्रण होगा और आरक्षित यात्रियों को उनकी सीट का पूरा अधिकार मिल सकेगा। गुरुवार को इस अभियान में रेलवे अधिकरियों ने 57 केस बनाए हैं जिसमें 25240 का जुर्माना वसूल है।