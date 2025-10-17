कलेक्टर का आदेश: इन 4 जगहों पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, लड़ी पर बैन

MP News: एमपी के ग्वालियर शहर में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने पटाखों के निर्माण, विक्रय और उपयोग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल आदि संवेदनशील क्षेत्रों से 100 मीटर के दायरे में पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) का निर्माण, उपयोग और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऑनलाइन पटाखे नहीं खरीद सकते हैं।