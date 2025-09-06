Holiday: कलेक्टर के आदेश पर एमपी के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग से मिली जानकारी के बाद 6 सितंबर दिन शनिवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश(Holiday) की घोषणा की है। जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। बता दें कि इंदौर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और शुक्रवार सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक डेढ़ इंच बारिश रिकॉर्ड की गई।