Holiday: कलेक्टर के आदेश पर एमपी के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित

MP News: मध्यप्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज तो कहीं धीमी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। शुक्रवार को कई जिलों में खूब बारिश हुई। खासकर मालवा, चंबल अंचल में। ग्वालियर जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी प्राइवेट व सरकारी के नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों व छात्राओं एवं आंगनवाड़ी के बच्चों का अवकाश(Holiday) घोषित किया है।
बता दें कि, ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग से मिली जानकारी के बाद 6 सितंबर दिन शनिवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल स्कूलों के छात्र-छात्राओं एवं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए रहेगा।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग से मिली जानकारी के बाद 6 सितंबर दिन शनिवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश(Holiday) की घोषणा की है। जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। बता दें कि इंदौर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और शुक्रवार सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक डेढ़ इंच बारिश रिकॉर्ड की गई।
मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया है, उनमें उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, झाबुआ, धार, शाजापुर, राजगढ़, गुना और श्योपुर शामिल हैं। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली 24 से 48 घंटों में आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद वर्षा की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। रविवार से पांच दिन तक बारिश से कुछ राहत के आसार है।