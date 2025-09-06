Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

Holiday: कलेक्टर के आदेश पर एमपी के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित

MP News: जिले में भारी बारिश के कारण कलेक्टर ने सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पहली से 12वीं क्लास तक अवकाश घोषित किया है...।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 06, 2025

MP News Holiday declared
MP News Holiday declared

MP News: मध्यप्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज तो कहीं धीमी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। शुक्रवार को कई जिलों में खूब बारिश हुई। खासकर मालवा, चंबल अंचल में। ग्वालियर जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी प्राइवेट व सरकारी के नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों व छात्राओं एवं आंगनवाड़ी के बच्चों का अवकाश(Holiday) घोषित किया है।

सिर्फ स्कूलों के छात्र-छात्राओं एवं आंगनवाड़ी के बच्चों की छुट्टी

बता दें कि, ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग से मिली जानकारी के बाद 6 सितंबर दिन शनिवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल स्कूलों के छात्र-छात्राओं एवं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए रहेगा।

इंदौर में भी स्कूलों की छुट्टी

school holiday in indore

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग से मिली जानकारी के बाद 6 सितंबर दिन शनिवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश(Holiday) की घोषणा की है। जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। बता दें कि इंदौर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और शुक्रवार सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक डेढ़ इंच बारिश रिकॉर्ड की गई।

12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया है, उनमें उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, झाबुआ, धार, शाजापुर, राजगढ़, गुना और श्योपुर शामिल हैं। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली 24 से 48 घंटों में आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद वर्षा की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। रविवार से पांच दिन तक बारिश से कुछ राहत के आसार है।

Published on:

06 Sept 2025 08:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Holiday: कलेक्टर के आदेश पर एमपी के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित

