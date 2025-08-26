‘Helpline नंबर’ बना ‘हैकलाइन’ नंबर, मिनटों में खाते से उड़े 47 हजार रुपए

दीनदयाल नगर निवासी रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीप्रकाश बाजपेयी (78) ने पुलिस को बताया, शॉपिंग ऐप से ऑनलाइन सामान खरीदा था। पेमेंट भी किया, फिर भी बुकिंग कैंसिल हो गई और पैसा अटक गया। फिर पैसे वापस लेने शॉपिंग ऐप का गूगल पर कस्टमर केयर नंबर ढूंढा। यहां ठग ने शॉपिंग ऐप का कर्मचारी बनकर बात की। फिर एक फाइल भेजकर डाउनलोड करने को कहा। जैसे ही फाइल डाउनलोड की, मोबाइल हैक हो गया। उनके बैंक खाते से तीन बार में एक लाख रुपए की निकासी हो गई। शिकायत को चार महीने हो चुके हैं, लेकिन ठगों का पता नहीं चला है।