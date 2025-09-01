ऑनलाइन लोन ! राहत कम, आफत ज्यादा… बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक फंस रहे जाल में

कर्ज के इस जाल में बच्चों से लेकर उम्रदराज तक उलझ रहे हैं। लाला का बाजार (माधौगंज) निवासी बृजमोहन शिवहरे का बेटा विक्की (35) ऑनलाइन लोन से उबरने के लिए 8 दिन तक दफीने (गढ़े धन) की तलाश में लगा रहा। घर से गायब होकर भूखा- प्यासा तांत्रिकों के चक्कर काटता रहा। पुलिस और परिवार उसकी तलाश में चक्करघिन्नी हो गए। यह अकेले विक्की की कहानी नहीं है बल्कि पुलिस के सामने ऐसी शिकायतों की लंबी फेहरिस्त है। इसके बावजूद ऑनलाइन लोन का धंधा चालू है। पुलिस की नजर में फाइनेंस कंपनियां कानूनी दायरे में ऑनलाइन लोन दे रही हैं, इनका वसूली का तरीका गलत है। लेकिन प्रताडऩा के सबूत नहीं मिलते हैं, तो कानूनी शिकंजे में नहीं आतीं।