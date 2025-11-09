55 साल बाद टूटा ‘ठंड’ का रिकॉर्ड, 9 जिलों में बर्फीली ठंड ऑरेंज अलर्ट जारी

MP Weather Update: मौसम इस साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। अक्टूबर में भारी बारिश के बाद अब नवंबर के पहले सप्ताह में ही कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड-मुरैना सहित 9 जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 1970 के बाद यानी लगभग 55 साल बाद नवंबर माह में ऐसी स्थिति बन रही है, जब इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है।