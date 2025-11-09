55 साल बाद टूटा ‘ठंड’ का रिकॉर्ड, 9 जिलों में बर्फीली ठंड ऑरेंज अलर्ट जारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP Weather Update: मौसम इस साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। अक्टूबर में भारी बारिश के बाद अब नवंबर के पहले सप्ताह में ही कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड-मुरैना सहित 9 जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 1970 के बाद यानी लगभग 55 साल बाद नवंबर माह में ऐसी स्थिति बन रही है, जब इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है।
जम्मू-कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से पिछले तीन दिनों के भीतर ही रात के तापमान में 9.6 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान गिरकर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे सुबह सर्दी की चुभन अधिक रही। हवा की गति भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक बनी हुई है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कश्मीर में हुई बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के कारण उत्तरी हवाएं सीधे बर्फीली सर्दी लेकर आ रही हैं। आसमान साफ होने और नमी कम होने से रात के तापमान में तेजी से गिरावट आई है।
अचानक बढ़ी सर्दी से गर्म कपड़ों और पेय पदार्थों के बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है। अब तक कड़ाके की सर्दी न होने से इन बाजारों में सुस्ती थी, लेकिन शीतलहर की दस्तक से स्थिति बदलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि नया पश्चिमी विक्षोभ आने तक सर्दी का यह सितम जारी रहेगा।
