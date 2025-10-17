नहीं उठेगा कचरा ! वेतन-एरियर के लिए आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल, दी चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: दीपावली पर घरों, संस्थानों की साफ-सफाई ने कचरे का संकट और गहरा कर दिया है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन व एरियर नहीं मिलने पर ग्वालियर डिपो से वाहन नहीं निकाले, जिससे ग्वालियर विस क्षेत्र में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे रहे। साथ ही कर्मचारियों ने आगे भी पूर्व व दक्षिण डिपो से भी वाहन नहीं निकालने की चेतावनी दी है। वहीं त्योहार पर साफ सफाई को देखते हुए अपर आयुक्त टी प्रतीक राव ने सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाई। हालांकि यह कर्मचारी हर साल दीपावली के समय निगम पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल करते हैं।
नगर निगम में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों हेल्पर व वाहन चालकों ने सैलरी और एरियर नहीं मिलने पर ग्वालियर डिपो पर कामकाज ठप कर दिया, जिससे ग्वालियर डिपो से कम ही संख्या में वाहन निकले। हड़ताल की सूचना मिलते ही उपायुक्त, कार्यशाला व डिपो प्रभारी डिपो पर पहुंचे और दोपहर तक वेतन खाते में डाले जाने की बात कही, लेकिन कर्मचारी नहीं माने और उन्होंने वाहन नहीं निकाले।
दोपहर को कर्मचारियों के खाते में सैलरी भी डाली गई, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनका एरियर यानी तीन किश्तें एक साथ नहीं दी जाती तब तक वह कार्य नहीं करेंगे। जिस पर अफसरों ने कहा कि पांच किश्तों में एरियर देना है, दो किश्त अभी जारी भी हो चुकी है। लेकिन कर्मचारी तैयार नहीं हुए और शुक्रवार को फिर से हड़ताल पर जाने की बात कही।
हड़ताल पर बैठे आउटसोर्स कर्मियों ने निगम प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वेतन नहीं मिला और न ही एरियर। कर्मचारियों ने चेतावनी दी जब तक भुगतान नहीं होगा, न डिपो से वाहन निकलेंगे, न सफाई होगी, इससे ग्वालियर डिपो में वाहन खड़े रहे।
दीपावली के पहले लैंडफिल साइट पर 450 से 500 टन कचरा पहुंचता था, लेकिन अब 800 टन पहुंच रहा है। हालांकि इसके लिए निगम द्वारा रात व दिन में वाहनों से अतिरिक्त चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन चालक व हेल्पर की मनमानी व लापरवाही से कई इलाकों में वाहन नहीं पहुंचने से जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। साफ-सफाई के चलते पुराने कपड़े, थर्माकोल और पैकेजिंग का कचरा भी बढ़ गया है।
