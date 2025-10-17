नहीं उठेगा कचरा ! वेतन-एरियर के लिए आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल, दी चेतावनी

MP News: दीपावली पर घरों, संस्थानों की साफ-सफाई ने कचरे का संकट और गहरा कर दिया है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन व एरियर नहीं मिलने पर ग्वालियर डिपो से वाहन नहीं निकाले, जिससे ग्वालियर विस क्षेत्र में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे रहे। साथ ही कर्मचारियों ने आगे भी पूर्व व दक्षिण डिपो से भी वाहन नहीं निकालने की चेतावनी दी है। वहीं त्योहार पर साफ सफाई को देखते हुए अपर आयुक्त टी प्रतीक राव ने सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाई। हालांकि यह कर्मचारी हर साल दीपावली के समय निगम पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल करते हैं।