रेलवे के गलत डिस्प्ले से मचा हड़कंप, ‘महाकौशल एक्सप्रेस’ में चढ़ गए ‘श्रीधाम’ के यात्री

ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी तो इस ट्रेन में महाकौशल के साथ श्रीधाम के यात्री भी कोचों में चढ़ गए, लेकिन कोच में जाकर जब यात्रियों ने देखा तो पता चला ट्रेन गलत है। इस दौरान गाड़ी चल पड़ी तो यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका। ट्रेन को 10 मिनट अतिरिक्त रोका गया। इसके बाद श्रीधाम एक्सप्रेस के यात्री नीचे उतरे। फिर ट्रेन 7 बजकर 4 मिनट पर ट्रेन आगरा के लिए रवाना हुई।