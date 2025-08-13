रेलवे के गलत डिस्प्ले से मचा हड़कंप, ‘महाकौशल एक्सप्रेस’ में चढ़ गए ‘श्रीधाम’ के यात्री

MP News: रेलवे स्टेशन पर अक्सर कोच डिस्प्ले की गलती होती रहती है, इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि चेनपुलिंग कर ट्रेन रोकनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला महाकौशल एक्सप्रेस के दौरान ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुआ। महाकौशल एक्सप्रेस सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर ग्वालियर आई, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की गलती से कोच डिस्प्ले श्रीधाम का कर दिया गया।
ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी तो इस ट्रेन में महाकौशल के साथ श्रीधाम के यात्री भी कोचों में चढ़ गए, लेकिन कोच में जाकर जब यात्रियों ने देखा तो पता चला ट्रेन गलत है। इस दौरान गाड़ी चल पड़ी तो यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका। ट्रेन को 10 मिनट अतिरिक्त रोका गया। इसके बाद श्रीधाम एक्सप्रेस के यात्री नीचे उतरे। फिर ट्रेन 7 बजकर 4 मिनट पर ट्रेन आगरा के लिए रवाना हुई।
चेन पुलिंग होते ही मौके पर मौजूद कुली और अन्य लोग यात्रियों की मदद के लिए आग आए और उनके कोच तक पहुंचाया। इसमें ग्वालियर से चढ़ने वाले कुछ बुजुर्ग यात्री भी थे। जिन्हें काफी परेशानी के बीच में चढ़ाया गया। इसकी जानकारी मिलते ही डिप्टी एसएस भी मौके पर पहुंच गए।
झांसी से दिल्ली की तरफ जा रही महाकौशल के आने की सूचना आरआरआई केबिन से दी गई, लेकिन कोच डिस्प्ले की जिमेदारी संभालने वाली निजी कंपनी के कर्मचारियों ने कैसे श्रीधाम का डिस्प्ले कर दिया। यह जांच का विषय है? जबकि श्रीधाम सुबह 7.07 बजे आती है।
झांसी में बैठे उच्च अधिकारियों के डर से ग्वालियर स्टेशन पर सुबह ड्यूटी के समय बैठे जिम्मेदार अधिकारी मौन साध गए। जब ड्यूटी पर तैनात डिप्टी एसएस व अन्य अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतने बड़े मामले के बाद भी कोई जिमेदारी लेने को तैयार तक नहीं हुआ। उसके बाद दोपहर होते- होते इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर झांसी भेजी गई।
गलत कोच डिस्प्ले की सूचना मिली है। यह निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है। इस पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी को निर्देश दिए है कि ट्रेंड स्टाफ की ही ड्यूटी लगाई जाए। जिससे ग्वालियर जैसे स्टेशन पर गलती न हो।- अमन वर्मा, सीनियर डीसीएम, झांसी मंडल