सस्ती दरों में मिलेगा ‘किराए का घर’, नगर निगम देगा ‘फ्लैट’

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना का पहला चरण दो साल पहले पूरा हो जाना था, लेकिन अब भी काम चल रहा है। ऐसी ही लेटलतीफी दूसरे चरण के प्रोजेक्ट में हो रही है। करीब एक साल पहले नगर निगम के अफसरों ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन काम शुरू ही नहीं हो सका। दूसरे चरण के प्रोजेक्ट में रहवासी और व्यावसायिक यूनिट बनाई जानी है। इनके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है। अफसरों का दावा है कि 40 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें जमीन ही आवंटित नहीं हुई है। भूमि आवंटन और राज्य शासन की गाइड लाइन का इंतजार किया जा रहा है।