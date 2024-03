MP में यहां मिले आदिमानव की मौजूदगी के निशान, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ ये शहर

Shivpuri of MP Listed in UNESCO: आर्कियोलॉजी विभाग की टीम ने भेजी थी सर्वे रिपोर्ट, यूनेस्को ने किया अस्थाई सूची में शामिल...

Shivpuri of MP Listed in UNESCO: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने मध्यप्रदेश के कुछ दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थाई सूची में लिया है। जिसके लिए उन्होंने अलग-अलग स्थानों के कलस्टर बनाए हैं। ऐसे ही एक कलस्टर रॉक आर्ट साइट्स ऑफ द चंबल वैली (Cluster Rock Art Sites of the Chambal Valley) में शिवपुरी (Shivpuri) के कुछ स्थानों को शामिल किया है। शिवपुरी सहित ग्वालियर-चंबल (Gwalior-Chambal) में सर्वे करने वाली टीम में शामिल प्रोफेसर एसडी सिसौदिया का कहना है कि यदि इनका बेहतर ढंग से सर्वे हो जाए तो आदिमानव के ठिकानों को प्रमाणिकता मिलने के बाद विश्व पटल पर शिवपुरी का नाम चमकेगा।