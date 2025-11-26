एमपी में IAS की खिलाफत, हाथ में फरसा लेकर सड़क पर निकल पड़े लोग

IAS Santosh Verma- मध्यप्रदेश में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ‘ब्राह्मण की बेटियों’ के संबंध में दिए गए उनके बयान पर प्रदेशभर में बवाल मचा हुआ है। अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान का ब्राह्मण और सवर्ण समाज जमकर विरोध कर रहा है। ग्वालियर में भी उनके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोग हाथ में फरसा लेकर सड़क पर निकल पड़े। एमपी के कृषि विभाग के उपसचिव आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर गुस्सा जताते हुए लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज ने SP कार्यालय पहुंचकर धरना दे दिया है। लोगों के रोष को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।