एमपी में IAS की खिलाफत, हाथ में फरसा लेकर सड़क पर निकल पड़े लोग

Protest in Gwalior against IAS officer Santosh Verma's controversial statement
IAS Santosh Verma- मध्यप्रदेश में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ‘ब्राह्मण की बेटियों’ के संबंध में दिए गए उनके बयान पर प्रदेशभर में बवाल मचा हुआ है। अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान का ब्राह्मण और सवर्ण समाज जमकर विरोध कर रहा है। ग्वालियर में भी उनके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोग हाथ में फरसा लेकर सड़क पर निकल पड़े। एमपी के कृषि विभाग के उपसचिव आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर गुस्सा जताते हुए लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज ने SP कार्यालय पहुंचकर धरना दे दिया है। लोगों के रोष को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
23 नवंबर को भोपाल के तुलसीनगर में अजाक्स संगठन का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। यहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ‘जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।’
आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान पर बवाल मच गया। ब्राह्मण समाज, सपाक्स और सवर्ण समाज ने उनका तगड़ा विरोध किया। इसके बाद IAS संतोष वर्मा ने अपने बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने सफाई दी कि मेरे बयान को तोड़मरोड़कर पेश किया गया है। संतोष वर्मा ने यह भी कहा कि असली और नकली अजाक्स की लड़ाई में यह करतूत की गई है। उन्होंने खुद को सनातनी बताते हुए कहा कि मैं भी खूब पूजा पाठ करता हूं।
हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। ब्राह्मण समाज, आईएएस संतोष वर्मा पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।
उनके विवादित बयान पर पूरे मध्यप्रदेश में लोग आक्रोशित हैं।
ग्वालियर में ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर IAS संतोष वर्मा के बयान का विरोध किया। बुधवार को लोगों ने हाथ में फरसा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ब्राह्मण और सवर्ण समाज ने रूपसिंह स्टेडियम से रैली निकाली व एसपी ऑफिस पहुंचकर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोशित लोग धरना देकर बैठ गए। यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
ग्वालियर में मंगलवार को भी ब्राह्मण समाज और रक्षा मोर्चा ने मुरार थाने में प्रदर्शन कर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। रक्षा मोर्चा के अनिल मिश्रा ने चेताया कि केस दर्ज नहीं करने पर उग्र आंदोलन करेंगे।
