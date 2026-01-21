ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस पर जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

Rambhadracharya's statement on Jyotishpeeth Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand PC: IANS
Rambhadracharya - प्रयागराज में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यूपी सरकार के नोटिस पर देशभर में बवाल मचा है। बुधवार को ग्वालियर आए जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी इस घटना पर कमेंट किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं तो जगतगुरु हूं वह तो अभी जगतगुरु भी नहीं हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा उनके साथ अन्याय होने की बात पर भी रामभद्राचार्य ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद नियमों का पालन नहीं किया। स्नान के लिए गंगा तक रथ में नहीं जाया जाता। रामभद्राचार्य महाराज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी हमला करते हुए उन्हें अज्ञानी बताया।
जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सरकार द्वारा दिया गया नोटिस बिल्कुल सही है। नियमानुसार गंगा तक रथ से नहीं जाया जा सकता है। हम लोग खुद संगम में पैदल जाते हैं। पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोककर आगे जाने से मना किया तो उन्हें रुक जाना चाहिए था।
रामभद्राचार्य महाराज ने शंकराचार्य पर अन्याय का आरोप सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्याय किया। उनके साथ कोई अन्य नहीं हुआ है। स्वामी रामभद्राचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर भी टिप्पणी की। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ‘हिंदू शब्द फारसी से आया है, भारत में कोई हिंदू नहीं है।’ इस पर स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि दिग्विजय सिंह को शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जेमिनी सभ्यता का उदाहरण दे रहा हूं। कुछ प्राचीन तंत्र शास्त्रों में भी श्लोकों में हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया है।
