ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस पर जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

Rambhadracharya - प्रयागराज में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यूपी सरकार के नोटिस पर देशभर में बवाल मचा है। बुधवार को ग्वालियर आए जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी इस घटना पर कमेंट किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं तो जगतगुरु हूं वह तो अभी जगतगुरु भी नहीं हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा उनके साथ अन्याय होने की बात पर भी रामभद्राचार्य ने नाराजगी ​जताई। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद नियमों का पालन नहीं किया। स्नान के लिए गंगा तक रथ में नहीं जाया जाता। रामभद्राचार्य महाराज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी हमला करते हुए उन्हें अज्ञानी बताया।