स्पा सेंटर पर छापा, 7 युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 3 युवक

Sex Racket: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का मामला सामने आया है। ग्वालियर में पुलिस ने रविवार को शहर के दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी करते हुए 7 युवतियों और 3 युवकों को पकड़ा है। जिन दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई, वे ब्लैक पर्ल स्पा और एसएस आयुर्वेदिक स्पा हैं, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर में पकड़ी गईं युवतियां दूसरे राज्यों की रहने वाली हैं।