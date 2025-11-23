Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

स्पा सेंटर पर छापा, 7 युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 3 युवक

Sex Racket: स्पा सेंटर में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक-युवतियां, आपत्तिजनक सामग्री भी मिली...

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Nov 23, 2025

gwalior spa center

Police raid spa center 3 young men and 7 young women caught compromising positions

Sex Racket: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का मामला सामने आया है। ग्वालियर में पुलिस ने रविवार को शहर के दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी करते हुए 7 युवतियों और 3 युवकों को पकड़ा है। जिन दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई, वे ब्लैक पर्ल स्पा और एसएस आयुर्वेदिक स्पा हैं, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर में पकड़ी गईं युवतियां दूसरे राज्यों की रहने वाली हैं।

देखें वीडियो-

स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार !

पुलिस को मुखबिर के द्वारा स्पा सेंटरों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। रविवार को पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में चल रहे 2 स्पा सेंटर, ब्लैक पर्ल स्पा सेंटर और एसएस आयुर्वेदिक स्पा सेंटर पर छापेमारी की। जैसे ही पुलिस ने रेड की, वहां हड़कंप मच गया और स्पा सेंटर में मौजूद युवक-युवतियां इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने दोनों स्पा सेंटरों से 7 युवतियों और 9 युवकों को पकड़ा है।

आपत्तिजनक सामग्री भी मिली

बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने छापा मारा तो युवक-युवतियां संदिग्ध हालत में थे। पुलिस को स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पुलिस ने पकड़े गए सभी युवक-युवतियों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया गया है कि जिन दो स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई, उनमें से एक का संचालन महिला और दूसरे का पुरुष कर रहा था। जो लड़कियां पकड़ी गईं, वे दूसरे राज्यों की रहने वाली हैं, और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Nov 2025 08:50 pm

Published on:

23 Nov 2025 08:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / स्पा सेंटर पर छापा, 7 युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 3 युवक

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘नहीं चलेगी लापरवाही…’ आउटसोर्स कर्मियों की 7 दिन की कटी सैलरी

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

25 नवंबर से 8 जनवरी तक रेलवे ने बदला ‘ताज एक्सप्रेस’ का स्टेशन, ट्रेनें भी कैंसिल

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

तिघरा में पर्याप्त पानी, फिर भी दिसंबर से शहर में एक दिन छोडकऱ पानी की सप्लाई की तैयारी, जानिए क्या है वजह..

दिसंबर से शहर में एक दिन छोडकऱ पानी की सप्लाई की तैयारी
समाचार

जनगणना 2027 पर बड़ा अपडेट- 40 प्रतिशत पूरा हुआ सर्वे, भारत सरकार के उप महा रजिस्ट्रार ने लिया जायजा

Deputy Registrar General reviews pre-verification of Census 2027
ग्वालियर

एमपी में भाजपा नेता और उनके भाई पर जानलेवा हमला

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.