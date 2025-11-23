स्पा सेंटर पर छापा, 7 युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 3 युवक

Police raid spa center 3 young men and 7 young women caught compromising positions
Sex Racket: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का मामला सामने आया है। ग्वालियर में पुलिस ने रविवार को शहर के दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी करते हुए 7 युवतियों और 3 युवकों को पकड़ा है। जिन दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई, वे ब्लैक पर्ल स्पा और एसएस आयुर्वेदिक स्पा हैं, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर में पकड़ी गईं युवतियां दूसरे राज्यों की रहने वाली हैं।
देखें वीडियो-
पुलिस को मुखबिर के द्वारा स्पा सेंटरों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। रविवार को पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में चल रहे 2 स्पा सेंटर, ब्लैक पर्ल स्पा सेंटर और एसएस आयुर्वेदिक स्पा सेंटर पर छापेमारी की। जैसे ही पुलिस ने रेड की, वहां हड़कंप मच गया और स्पा सेंटर में मौजूद युवक-युवतियां इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने दोनों स्पा सेंटरों से 7 युवतियों और 9 युवकों को पकड़ा है।
बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने छापा मारा तो युवक-युवतियां संदिग्ध हालत में थे। पुलिस को स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पुलिस ने पकड़े गए सभी युवक-युवतियों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया गया है कि जिन दो स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई, उनमें से एक का संचालन महिला और दूसरे का पुरुष कर रहा था। जो लड़कियां पकड़ी गईं, वे दूसरे राज्यों की रहने वाली हैं, और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी।
