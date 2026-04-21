खाद की बढ़ी कीमत वहन करेगी सरकार, किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

Shivraj singh chouhan- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। अक्षय तृतीया के अवसर पर उन्होंने किरार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से भी चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने नारी वंदना विधेयक को सदन में गिराने को विपक्ष का पाप बताया। उन्होंने कहा, यह विधेयक देश की प्रगति में महिलाओं के योगदान का सम्मान था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के तहत 2029 से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया कि उन्होंने बहनों के सम्मान और उनके सपनों को कुचला है, जिसके परिणाम भुगतने होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माना कि खाड़ी युद्ध के कारण खाद की कीमत बढ़ी है ​लेकिन इसका असर किसानों पर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने यूरिया 266 रुपए में और डीएपी 1350 रुपए प्रति बोरी में देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित है पर केंद्र की भाजपा सरकार आम जन को परेशान नहीं होने देगी।