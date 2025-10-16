Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एनओसी दिखाकर बेचा सपना, बाद में मिला धोखा, ईस्ट पार्क के बीच से निकाल दिया रास्ता, जंगलात की जमीन भी दबाई

ओहदपुर हल्के में नियोटेरिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएलआर रियल एस्टेट समूह) ईस्ट पार्क एवेन्यू टाउशिपन विकसित की। इस टाउनशिप में शहर के करोड़पतियों को सभी एनओसी दिखाई गई और गेटबंद कॉलोनी भी बताई।

2 min read

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Oct 16, 2025

The township was sold under the false pretense of being within the four-walled boundary. Residents also complained about the fraudulent activities in the East Pak Avenue project.

The township was sold under the false pretense of being within the four-walled boundary. Residents also complained about the fraudulent activities in the East Pak Avenue project.

Neoteric Construction Private Limited ओहदपुर हल्के में नियोटेरिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएलआर रियल एस्टेट समूह) ईस्ट पार्क एवेन्यू टाउशिपन विकसित की। इस टाउनशिप में शहर के करोड़पतियों को सभी एनओसी दिखाई गई और गेटबंद कॉलोनी भी बताई। इस सब्ज बाग के झांसे में आ गए और प्लॉट व मकान खरीदे। जब इस टाउनशिप में रहने पहुंचे तो धोखे का अहसास हुआ। गेटबंद कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी का रास्ता निकाल दिया, जिसको लेकर रहवासियों को आंदोलन करना पड़ा। जो जगह खुली बताई थी, वहां पर निर्माण भी कर दिया। जंगलात के दो सर्वे नंबर भी दबा लिए और इन सर्वे नंबर की जमीन की कीमत करोड़ों में है। जंगलात के सर्वे नंबर की फाइल न खुल जाए, उसको लेकर भी लोग चिंतित है। वहीं दूसरी ओर जंगलात के सर्वे नंबर में हेराफेरी की जांच और नजूल एनओसी निरस्त के लिए प्रशासन के पास शिकायत भी की है।

दरअसल ओहदपुर के भाव आसमान छू रहे हैं। यहां पर एक बीघा जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। निजी भूमि से जंगल भी लगा हुआ है। धीरे-धीरे करके पहाडों को खोद दिया। जंगलात की जमीन को टाउनशिप में मिला लिया गया। जब जंगलात की जमीन को खुर्दबुर्द करने की शिकायतें पहुंची तो जांच पूरी नहीं हो सकी हैं। ईस्ट पार्क में लोगों के साथ हुए धोखे पर नियोटेरिक के संचालक राहुल गुप्ता का पक्ष लेने के लिए दस्तावेज भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला।

रहवासियों से इस जमीन को लेकर था विवाद

- ईस्ट पार्क एवेन्यू ओहदपुर के सर्वे क्रमांक 345, 347, 348, 354 पर बसी हुई है। इस टाउनशिप को चारों ओर से बाउंड्रीवॉल से कवर किया गया है। इसे रहवास के हिसाब से काफी सुरक्षित बताया गया।

- अंदर की स्थिति देखने के बाद लोगों प्लॉट खरीदे। जब पूरी टाउनशिप बस गई तो सर्वे क्रमांक 353 के लिए रास्ता खोल दिया गया। दीवार तोड़ दी। नियम के अनुसार दूसरी टाउनशिप के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता है। बिल्डर की मनमानी के चलते लोगों की सुरक्षा ताक पर रख दी।

- सर्वे क्रमांक 353 जंगलात का है। जंगलात की जमीन पर टाउनशिप विकसित की जा रही है।

- ईस्ट पार्क में जो सपना बेचा गया था, उसमें लोगों को धोखा मिला। वर्ष 2022 में ईस्ट पार्क में हुए फर्जीवाड़े टीएंडसीपी में सुनवाई भी हुई।

ईस्ट पार्क इन सर्वे नंबर पर बसा

सर्वे क्रमांक रकबा 1940 की स्थिति

345 1.17 बीघा जंगलात

347 1.15 बीघा जंगलात

348 9.9 बीघा अशासकीय

354 6.8 बीघा अशासकीय

जंगलात के सर्वे नंबर की शिकायत की जांच तहसीलदार कर रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

अतुल सिंह, एसडीएम

- ओहदपुर के सर्वे नंबर का रिव्यू कराएंगे। यदि जंगलात की जमीन पर अतिक्रमण मिलता है तो मामले में कार्रवाई की जाएगी।

अंकित पांडे, डीएफओ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एनओसी दिखाकर बेचा सपना, बाद में मिला धोखा, ईस्ट पार्क के बीच से निकाल दिया रास्ता, जंगलात की जमीन भी दबाई

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान: एक खांसी के लिए ‘110 सिरप’, कौन सी देनी… डॉक्टर भी कंफ्यूज !

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

PM ई-बस: एमपी के इस शहर में 10 रूटों पर दौड़ेंगी 60 इलेक्ट्रिक बसें

PM e-bus service
ग्वालियर

कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 6 दवाएं बैन, आप तो नहीं ले रहे ये मेडिसिन?

Cough Syrup Case
ग्वालियर

उत्तरी हवा की हुई एंट्री, अगले 2 दिनों में तेजी से गिरेगा तापमान, Alert

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

अब एमपी में बच्चों को दिए जाने वाले इस सिरप में मिले कीड़े, वितरण पर लगी रोक

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.