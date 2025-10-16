एनओसी दिखाकर बेचा सपना, बाद में मिला धोखा, ईस्ट पार्क के बीच से निकाल दिया रास्ता, जंगलात की जमीन भी दबाई

Neoteric Construction Private Limited ओहदपुर हल्के में नियोटेरिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएलआर रियल एस्टेट समूह) ईस्ट पार्क एवेन्यू टाउशिपन विकसित की। इस टाउनशिप में शहर के करोड़पतियों को सभी एनओसी दिखाई गई और गेटबंद कॉलोनी भी बताई। इस सब्ज बाग के झांसे में आ गए और प्लॉट व मकान खरीदे। जब इस टाउनशिप में रहने पहुंचे तो धोखे का अहसास हुआ। गेटबंद कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी का रास्ता निकाल दिया, जिसको लेकर रहवासियों को आंदोलन करना पड़ा। जो जगह खुली बताई थी, वहां पर निर्माण भी कर दिया। जंगलात के दो सर्वे नंबर भी दबा लिए और इन सर्वे नंबर की जमीन की कीमत करोड़ों में है। जंगलात के सर्वे नंबर की फाइल न खुल जाए, उसको लेकर भी लोग चिंतित है। वहीं दूसरी ओर जंगलात के सर्वे नंबर में हेराफेरी की जांच और नजूल एनओसी निरस्त के लिए प्रशासन के पास शिकायत भी की है।