बिना परमिट बसों पर कड़ा एक्शन जल्द, बस छुड़ा पाना भी होगा मुश्किल, हर सीट के हिसाब से लगेगा भारी जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब बकाया टैक्स पर चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इस जुर्माने को ऐसे समझें, मान लीजिए बस का 10 हजार रुपए टैक्स बकाया है तो उसपर 40 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अगर लाइफटाइम टैक्स जमा नहीं किया गया तो हर साल या साल के हिस्से के लिए लाइफटाइम टैक्स का 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क तक जुर्माने के रूप में वसूला जा सकता है।