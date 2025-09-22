वनपाल ने खुद को मारी गोली, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था

Forest Officer Shoot :मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक वनपाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि, छह दिन पहले ही लोकायुक्त ने संबंधित वनपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा था। वहीं, आज यानी सोमवार की दोपहर में वनपाल ने ऐसा कदम उठा लिया। फिलहाल, गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
जानकारी के मुताबिक, 16 सितंबर को इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन को 3 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। सदाशिव डावर ने शिकायत की थी कि उसे ग्राम पंचायत से वन क्षेत्र का पट्टा मिला हुआ था। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवाना था। इसकी परमिशन देने के लिए धुलकोट रेंज के डिप्टी रेंजर कृष्ण कुमार बर्मन ने 4000 रुपये की घूस मांगी थी।
शिकायत के बाद लोकायुक्त ने वनपाल को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को धुलकोट चौकी में रखकर पूछताछ की गई थी। वहीं, आज सोमवार को वनपाल बर्मन ने अपने नेपानगर के न्यू कॉलोनी स्थित घर पर खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर कॉलोनी में दहशत फैल गई। कृष्ण कुमार के परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे।
सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट भी वायरल हो रहा है। जिसमें वनपाल बर्मन ने पांच लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, पत्रिका.कॉम इस सुसाइड नोट की पुष्ट नहीं करता है। घटना की सूचना पर नेपानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर पूछताछ की है। वनपाल बर्मन ने खुद को गोली क्यों मारी ? फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।