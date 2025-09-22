Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

वनपाल ने खुद को मारी गोली, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था

Forest Officer Shoot : लोकायुक्त की कार्रवाई में रिश्वत लेते पकड़ाए वनपाल ने खुद को मारी गोली मार ली है। पेट में गोली लगने के बाद वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बुरहानपुर

Faiz Mubarak

Sep 22, 2025

Forest Officer Shoot
वनपाल ने खुद को मारी गोली (Photo Source- Patrika)

Forest Officer Shoot :मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक वनपाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि, छह दिन पहले ही लोकायुक्त ने संबंधित वनपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा था। वहीं, आज यानी सोमवार की दोपहर में वनपाल ने ऐसा कदम उठा लिया। फिलहाल, गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

जानकारी के मुताबिक, 16 सितंबर को इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन को 3 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। सदाशिव डावर ने शिकायत की थी कि उसे ग्राम पंचायत से वन क्षेत्र का पट्टा मिला हुआ था। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवाना था। इसकी परमिशन देने के लिए धुलकोट रेंज के डिप्टी रेंजर कृष्ण कुमार बर्मन ने 4000 रुपये की घूस मांगी थी।

गंभीर हालत में वनपाल का इलाज जारी

शिकायत के बाद लोकायुक्त ने वनपाल को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को धुलकोट चौकी में रखकर पूछताछ की गई थी। वहीं, आज सोमवार को वनपाल बर्मन ने अपने नेपानगर के न्यू कॉलोनी स्थित घर पर खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर कॉलोनी में दहशत फैल गई। कृष्ण कुमार के परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे।

सुसाइड नोट वायरल

वनपाल ने खुद को मारी गोली (Photo Source- Patrika)

सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट भी वायरल हो रहा है। जिसमें वनपाल बर्मन ने पांच लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, पत्रिका.कॉम इस सुसाइड नोट की पुष्ट नहीं करता है। घटना की सूचना पर नेपानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर पूछताछ की है। वनपाल बर्मन ने खुद को गोली क्यों मारी ? फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

वनपाल ने खुद को मारी गोली (Photo Source- Patrika)

Published on:

22 Sept 2025 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / वनपाल ने खुद को मारी गोली, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था

