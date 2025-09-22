वनपाल ने खुद को मारी गोली, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था

Forest Officer Shoot :मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक वनपाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि, छह दिन पहले ही लोकायुक्त ने संबंधित वनपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा था। वहीं, आज यानी सोमवार की दोपहर में वनपाल ने ऐसा कदम उठा लिया। फिलहाल, गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।