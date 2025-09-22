श्योपुर से दूर.. इस रिहायशी क्षेत्र में घूम रहे हैं कूनो के 4 चीते, लोगों में दहशत

इस घटना से कूनो के चीतों का इंसानी बस्तियों में घुसने की बढ़ती प्रवृत्ति का नया उदाहरण है। इससे पहले जून 2025 में ही मुरैना जिले के जौरा में एक साथ 5 चीते हाईवे पार करते नजर आए थे, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में आ गए थे। अब संभवत: इन्हीं में से 4 चीतों का ग्रुप खेतों में घूम रहा है। ग्रामीण की मानें तो सुबह-सुबह खेतों की रखवाली पर थे, तभी दूर ये चरों चीते दिखाई दिए। वो निसंकोच घास पर लेटे दिखे और इधर-उधर भटक रहे थे। डर के मारे हम भागे, लेकिन मोबाइल से वीडियो बना लिया।” यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीते खेतों के बीच आराम से चलते-फिरते दिखाई दे रहे हैं।