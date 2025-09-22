Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरैना

श्योपुर से दूर.. इस रिहायशी क्षेत्र में घूम रहे हैं कूनो के 4 चीते, लोगों में दहशत

Kuno Leopards : कैलारस के रिहायशी ग्रामीण क्षेत्र में कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चार चीते स्वतंत्र रूप से विचरण करते नजर आए। चीतों के विचरण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मुरैना

Faiz Mubarak

Sep 22, 2025

Kuno Leopards
रिहायशी क्षेत्र में घूम रहे चीते (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Kuno Leopards :मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस में उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां के रिहायशी ग्रामीण क्षेत्र में कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चार चीते स्वतंत्र रूप से विचरण करते नजर आए। ग्रामीणों द्वारा इन चीतों का घूमते हुए वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसरौली ग्राम पंचायत के राकरा गांव के आसपास चीतों का मूवमेंट देखा जा रहा है। वहीं, चीतों के हमले के डर से किसान अपनी फसलों की देखभाल करने भी नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने इलाके में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक उन्हें सफलता नहीं मिली है।

इस घटना से कूनो के चीतों का इंसानी बस्तियों में घुसने की बढ़ती प्रवृत्ति का नया उदाहरण है। इससे पहले जून 2025 में ही मुरैना जिले के जौरा में एक साथ 5 चीते हाईवे पार करते नजर आए थे, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में आ गए थे। अब संभवत: इन्हीं में से 4 चीतों का ग्रुप खेतों में घूम रहा है। ग्रामीण की मानें तो सुबह-सुबह खेतों की रखवाली पर थे, तभी दूर ये चरों चीते दिखाई दिए। वो निसंकोच घास पर लेटे दिखे और इधर-उधर भटक रहे थे। डर के मारे हम भागे, लेकिन मोबाइल से वीडियो बना लिया।” यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीते खेतों के बीच आराम से चलते-फिरते दिखाई दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी का एकमात्र मंदिर, जहां ब्रह्म मुहूर्त में दीप कलश सिर पर रख होते हैं गरबे, मुगलकाल में हुआ था निर्माण
रतलाम
Shardiya Navratri 2025

एक साथ घूमते नजर आए 4 चीते

चीतों की मौजूदगी से न केवल फसलें खतरे में हैं, बल्कि पशुधन को भी नुकसान का डर सता रहा है। कूनो प्रोजेक्ट के तहत 2022 से चीतों को भारत में पुनर्वासित कियाजा रहा है, लेकिन पार्क से बाहर घूमने वाले चीते ग्रामीणों के लिए खतरा बन रहे हैं। स्थानीय किसान संगठनों ने वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू और मुआवजे की मांग की है। फिलहाल, कैलारस क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है, और वन टीम चीतों को सुरक्षित वापस पार्क ले जाने की कोशिश में जुटी है।

ये भी पढ़ें

ये कैसा पड़ोसी? प्रसाद में बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई और लाखों चुरा ले गया, पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती
ग्वालियर
Dabra News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 03:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / श्योपुर से दूर.. इस रिहायशी क्षेत्र में घूम रहे हैं कूनो के 4 चीते, लोगों में दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.