श्योपुर से दूर.. इस रिहायशी क्षेत्र में घूम रहे हैं कूनो के 4 चीते, लोगों में दहशत

Kuno Leopards :मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस में उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां के रिहायशी ग्रामीण क्षेत्र में कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चार चीते स्वतंत्र रूप से विचरण करते नजर आए। ग्रामीणों द्वारा इन चीतों का घूमते हुए वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसरौली ग्राम पंचायत के राकरा गांव के आसपास चीतों का मूवमेंट देखा जा रहा है। वहीं, चीतों के हमले के डर से किसान अपनी फसलों की देखभाल करने भी नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने इलाके में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक उन्हें सफलता नहीं मिली है।
इस घटना से कूनो के चीतों का इंसानी बस्तियों में घुसने की बढ़ती प्रवृत्ति का नया उदाहरण है। इससे पहले जून 2025 में ही मुरैना जिले के जौरा में एक साथ 5 चीते हाईवे पार करते नजर आए थे, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में आ गए थे। अब संभवत: इन्हीं में से 4 चीतों का ग्रुप खेतों में घूम रहा है। ग्रामीण की मानें तो सुबह-सुबह खेतों की रखवाली पर थे, तभी दूर ये चरों चीते दिखाई दिए। वो निसंकोच घास पर लेटे दिखे और इधर-उधर भटक रहे थे। डर के मारे हम भागे, लेकिन मोबाइल से वीडियो बना लिया।” यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीते खेतों के बीच आराम से चलते-फिरते दिखाई दे रहे हैं।
चीतों की मौजूदगी से न केवल फसलें खतरे में हैं, बल्कि पशुधन को भी नुकसान का डर सता रहा है। कूनो प्रोजेक्ट के तहत 2022 से चीतों को भारत में पुनर्वासित कियाजा रहा है, लेकिन पार्क से बाहर घूमने वाले चीते ग्रामीणों के लिए खतरा बन रहे हैं। स्थानीय किसान संगठनों ने वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू और मुआवजे की मांग की है। फिलहाल, कैलारस क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है, और वन टीम चीतों को सुरक्षित वापस पार्क ले जाने की कोशिश में जुटी है।