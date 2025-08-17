कुत्तों की दहशत बरकरार : शहर के तीन सरकारी अस्पताल में डॉग बाइट के पीड़ितों का बढ़ा ग्राफ

दरअसल यह नौबत इसलिए है कि निगम आवारा कुत्तों को पकडऩे और उनकी नसंबदी में सफल नहीं हो पा रहा है और आज तक आवारा कुत्तों के लिए कोई दूसरा एबीसी सेंटर (एनिमल बर्थ कंट्रोल) भी तैयार नहीं पाया है। जबकि बीते पांच सालों में 27566 नसंबदी पर 2,52,45,117 रुपए खर्च किए जा चुके है। तीन साल बाद फिर से निगम ने एक करोड़ का ठेका एनिमल केयर फाउंडेशन संस्था को दिया है जो कि एक गाड़ी की मदद से सिर्फ 15 से 20 और निगम अमला 5 से 10 सहित कुल 25 कुत्ते पकडकऱ बिरला नगर पुल के नीचे बने एबीसी सेंटर पर छोड़ रहे है। जहां उनकी नसबंदी की जा रही है। ऐसे में कुत्तों से बचने के लिए आम शहरवासियों को खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा…क्योंकि जिम्मेदार कुत्तों के आतंक से मुक्त करने के लिए सजग नहीं है।