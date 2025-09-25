‘ताबड़तोड़ बारिश’ पर लगेगा ब्रेक, 48 घंटे में हो सकती मानसून की विदाई

IMD Weather Update: दक्षिण पश्चिम मानसून बीते दिन चंबल संभाग के भिंड व मुरैना जिले से विदा हो गया। सीजन खत्म होने के छह दिन पहले मानसून ने विदाई ली है। ग्वालियर संभाग में अगले 48 घंटे के भीतर विदाई हो सकती है, क्योंकि मानसून वापसी की अनुकूल परिस्थिति बनी हुई हैं। इस बार बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और औसत बारिश का अटूट रिकॉर्ड बनाया है। एक अक्टूबर से सर्दी के सीजन की शुरुआत होगी, लेकिन दूसरे हफ्ते में तापमान में गिरावट आएगी। रात में ठंडक बढ़ेगी, जबकि दिन में तेज धूप रहेगी।