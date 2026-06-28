’18 तोला’ सोना ले फुर्र हो गए चोर, ग्वालियर में गहरी नींद में सोती रही फैमली

बताया जा रहा है कि चोर सोने के 18 तोला पुश्तैनी जेवर ले गए। जिसमें 3 सोने की चैन, 2 बड़े व 1 छोटा मंगल सूत्र, 1 हैवी नेकलेस, 4 चूड़ियां, 2 जोड़ी झुमकी, 8 लेडीज और 2 जेंट्स अंगूठी शामिल हैं। 5 जोड़ी पायल, 2 चांदी की चैन और बच्चों के 4 जोड़ी चांदी के चूड़े ले गए। 2,50,000 कैश और एक लैपटॉप भी ले गए। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ नकबजनी का मामला दर्ज किया गया है। फॉरेन्सिक टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। चोरी गए लैपटॉप को ट्रैकिंग पर डाला गया है। रामनगर और भिंड रोड के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।