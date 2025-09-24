दशहरे से पहले होगी ‘झमाझम बारिश’, इस दिन विदाई लेगा मानसून

MP Weather: दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगा है। ये आधे राजस्थान (जयपुर तक) में विदाई ले चुका है। इसकी वापसी की अनुकूल परिस्थिति बनी है। अगले 24 घंटे में हरिणाया, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान से विदाई ले सकता है। अंचल से भी विदाई की संभावना बन रही है, लेकिन दशहरे के पहले एक बार अंचल में हल्की बारिश हो सकती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दो सिस्टम बने हुए हैं, जिससे नमी आएगी।