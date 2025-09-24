Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

दशहरे से पहले होगी ‘झमाझम बारिश’, इस दिन विदाई लेगा मानसून

MP Weather: वर्तमान में बना कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र में बारिश करते हुए मुंबई की ओर जाएगा। दूसरा सिस्टम 29 सितंबर को बन रहा है, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं है।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Sep 24, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगा है। ये आधे राजस्थान (जयपुर तक) में विदाई ले चुका है। इसकी वापसी की अनुकूल परिस्थिति बनी है। अगले 24 घंटे में हरिणाया, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान से विदाई ले सकता है। अंचल से भी विदाई की संभावना बन रही है, लेकिन दशहरे के पहले एक बार अंचल में हल्की बारिश हो सकती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दो सिस्टम बने हुए हैं, जिससे नमी आएगी।

दरअसल अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन व रात के तापमान में करीब 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। धीरे-धीरे यह अंतर बढ़ रहा है। रात का तापमान घट रहा है और दिन का स्थिर हो गया है। जिससे शहर में गर्मी हो रही है। नमी कम होने से बादल भी नहीं छा पा रहे हैं।

बंगाल की खाड़ी में दो सिस्टम बने हुए हैं। वर्तमान में बना कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र में बारिश करते हुए मुंबई की ओर जाएगा। दूसरा सिस्टम 29 सितंबर को बन रहा है, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण 1 से 2 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश की संभावना है। स्थानीय प्रभाव से कहीं-कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

शस्त्र रखने वालों पर सख्ती, ‘913 बंदूकधारियों’ को जमा कराने होंगे हथियार
सतना
(सोर्स: सोशल मीडिया)

दिन छोटे व रात बड़ी होने लगेंगी

सूर्य दक्षिणी गोलार्ध एवं सायन तुला राशि में प्रवेश कर गया। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे-धीरे छोटे होने लगेंगे। वहीं रातें बड़ी होने लगेंगी। यह क्रम 22 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। 22 दिसंबर को भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी।

24 सितंबर से सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण सूर्य की किरणों की तीव्रता धीरे-धीरे उत्तरी गोलार्ध में कम होने लगेगी। इससे शरद ऋतु की शुरुआत होती है। ज्योतिषाचार्य डॉ.हुकुमचंद जैन ने बताया बीते दिन और रात 12-12 घंटे के रहे, 24 सितंबर से अगले छह माह (20 मार्च तक) दक्षिणी गोल भाग पर धूप रहेगी।

ये भी पढ़ें

90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 05:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दशहरे से पहले होगी ‘झमाझम बारिश’, इस दिन विदाई लेगा मानसून

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.