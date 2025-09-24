दशहरे से पहले होगी ‘झमाझम बारिश’, इस दिन विदाई लेगा मानसून

MP Weather: दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगा है। ये आधे राजस्थान (जयपुर तक) में विदाई ले चुका है। इसकी वापसी की अनुकूल परिस्थिति बनी है। अगले 24 घंटे में हरिणाया, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान से विदाई ले सकता है। अंचल से भी विदाई की संभावना बन रही है, लेकिन दशहरे के पहले एक बार अंचल में हल्की बारिश हो सकती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दो सिस्टम बने हुए हैं, जिससे नमी आएगी।
दरअसल अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन व रात के तापमान में करीब 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। धीरे-धीरे यह अंतर बढ़ रहा है। रात का तापमान घट रहा है और दिन का स्थिर हो गया है। जिससे शहर में गर्मी हो रही है। नमी कम होने से बादल भी नहीं छा पा रहे हैं।
बंगाल की खाड़ी में दो सिस्टम बने हुए हैं। वर्तमान में बना कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र में बारिश करते हुए मुंबई की ओर जाएगा। दूसरा सिस्टम 29 सितंबर को बन रहा है, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण 1 से 2 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश की संभावना है। स्थानीय प्रभाव से कहीं-कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है।
सूर्य दक्षिणी गोलार्ध एवं सायन तुला राशि में प्रवेश कर गया। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे-धीरे छोटे होने लगेंगे। वहीं रातें बड़ी होने लगेंगी। यह क्रम 22 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। 22 दिसंबर को भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी।
24 सितंबर से सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण सूर्य की किरणों की तीव्रता धीरे-धीरे उत्तरी गोलार्ध में कम होने लगेगी। इससे शरद ऋतु की शुरुआत होती है। ज्योतिषाचार्य डॉ.हुकुमचंद जैन ने बताया बीते दिन और रात 12-12 घंटे के रहे, 24 सितंबर से अगले छह माह (20 मार्च तक) दक्षिणी गोल भाग पर धूप रहेगी।