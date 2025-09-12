30 जून को रिटायर होने वालों को भी मिलेगा ‘वेतनवृद्धि’ का लाभ

इसके अलावा, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने भी रतनलाल राठौर केस (जुलाई 2023) में यही निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की विशेष अनुमति याचिका को भी जुलाई 2023 में खारिज कर दिया था, जिससे यह मुद्दा अब विवादित नहीं रहा। कंपनी की ओर से दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एम सिद्धराज केस (सितम्बर 2024) में स्थिति स्पष्ट कर दी है। वेतनवृद्धि का प्रभाव केवल 1 मई 2023 से लागू होगा। इसलिए पुरानी पेंशन पर ब्याज और पिछली अवधि का भुगतान नहीं दिया जा सकता। शहजाद के केस में हाईकोर्ट ने यह दिया आदेश दिया।