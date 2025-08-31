ट्रेनें रद्द…’वैष्णोदेवी’ और ‘जम्मू’ जाने का प्लान न बनाएं, 25 हजार के टिकट कैंसिल

MP News: जम्मू में भीषण बारिश और भूस्खलन के कारण वैष्णोदेवी और जम्मू की ओर जाने वाले यात्रियों को सफर टालना पड़ रहा है। कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब होने के कारण लोग असमंजस में हैं, जिससे बड़ी संख्या में टिकट कैंसिल करा रहे हैं। ग्वालियर में हर दिन 20 से 25 हजार के टिकट कैंसिल हो रहे हैं। साथ ही कुछ ट्रेनों के प्रारंभिक स्टेशनों में भी बदलाव किया गया है। रेलवे कुछ ट्रेनों को जम्मू की जगह हजरत निजामुद्दीन से चला रहा है।