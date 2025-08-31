ट्रेनें रद्द…’वैष्णोदेवी’ और ‘जम्मू’ जाने का प्लान न बनाएं, 25 हजार के टिकट कैंसिल

MP News: जम्मू में भीषण बारिश और भूस्खलन के कारण वैष्णोदेवी और जम्मू की ओर जाने वाले यात्रियों को सफर टालना पड़ रहा है। कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब होने के कारण लोग असमंजस में हैं, जिससे बड़ी संख्या में टिकट कैंसिल करा रहे हैं। ग्वालियर में हर दिन 20 से 25 हजार के टिकट कैंसिल हो रहे हैं। साथ ही कुछ ट्रेनों के प्रारंभिक स्टेशनों में भी बदलाव किया गया है। रेलवे कुछ ट्रेनों को जम्मू की जगह हजरत निजामुद्दीन से चला रहा है।
वहीं जिन ट्रेनों को रद्द अथवा आंशिक रूप से रद्द किया गया है, उनके यात्रियों को रिफंड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे के नियमानुसार टिकट का रिफंड दिया जाएगा। यात्रियों को इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
जम्मू की तरफ जाने वाली मुख्य ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस दो दिन से, मालवा एक्सप्रेस 31 अगस्त तक और अंडमान एक्सप्रेस 31 अगस्त को रद्द चल रही है। इससे अब जम्मू की तरफ जाने वाली ट्रेनें भी नहीं हैं।
दो- तीन दिनों से जम्मू और वैष्णो देवी की तरफ जाने के लिए यात्री भी अपना टिकट नहीं करा रहे हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद लोगों में डर है।