Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

ट्रेनें रद्द…’वैष्णोदेवी’ और ‘जम्मू’ जाने का प्लान न बनाएं, 25 हजार के टिकट कैंसिल

MP News: रेलवे कुछ ट्रेनों को जम्मू की जगह हजरत निजामुद्दीन से चला रहा है। वहीं जिन ट्रेनों को रद्द अथवा आंशिक रूप से रद्द किया गया है....

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 31, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: जम्मू में भीषण बारिश और भूस्खलन के कारण वैष्णोदेवी और जम्मू की ओर जाने वाले यात्रियों को सफर टालना पड़ रहा है। कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब होने के कारण लोग असमंजस में हैं, जिससे बड़ी संख्या में टिकट कैंसिल करा रहे हैं। ग्वालियर में हर दिन 20 से 25 हजार के टिकट कैंसिल हो रहे हैं। साथ ही कुछ ट्रेनों के प्रारंभिक स्टेशनों में भी बदलाव किया गया है। रेलवे कुछ ट्रेनों को जम्मू की जगह हजरत निजामुद्दीन से चला रहा है।

वहीं जिन ट्रेनों को रद्द अथवा आंशिक रूप से रद्द किया गया है, उनके यात्रियों को रिफंड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे के नियमानुसार टिकट का रिफंड दिया जाएगा। यात्रियों को इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

ये भी पढ़ें

अगले 120 घंटे होगी ‘आफत वाली बारिश’, 19 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
सीहोर
फोटो सोर्स: पत्रिका

यह ट्रेनें चल रहीं कैंसिल

जम्मू की तरफ जाने वाली मुख्य ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस दो दिन से, मालवा एक्सप्रेस 31 अगस्त तक और अंडमान एक्सप्रेस 31 अगस्त को रद्द चल रही है। इससे अब जम्मू की तरफ जाने वाली ट्रेनें भी नहीं हैं।

जम्मू की तरफ के नहीं बन रहे टिकट

दो- तीन दिनों से जम्मू और वैष्णो देवी की तरफ जाने के लिए यात्री भी अपना टिकट नहीं करा रहे हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद लोगों में डर है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 12:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ट्रेनें रद्द…’वैष्णोदेवी’ और ‘जम्मू’ जाने का प्लान न बनाएं, 25 हजार के टिकट कैंसिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.