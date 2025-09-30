Patrika LogoSwitch to English

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई को नोटिस, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सरेंडर कराए शस्त्र

Jyotiraditya Scindia - देशभर में लाइसेंसी शस्त्रों पर सरकार कड़ा रुख अपना रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने आदेश जारी किया है जिसपर सख्ती से अमल किया जा रहा है।

2 min read

ग्वालियर

image

deepak deewan

Sep 30, 2025

Union Minister Jyotiraditya Scindia surrendered his third weapon

Union Minister Jyotiraditya Scindia surrendered his third weapon- demo pic

Jyotiraditya Scindia - देशभर में लाइसेंसी शस्त्रों पर सरकार कड़ा रुख अपना रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने आदेश जारी किया है जिसपर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित दो दर्जन से ज्यादा लोगों को तीसरा शस्त्र सरेंडर करने के लिए नोटिस भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने हर हाल में तीसरा हथियार सरेंडर कराने को कहा। इसपर 26 लोगों ने शस्त्र सरेंडर किए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तीसरा हथियार सरेंडर कर दिया है।

ग्वालियर जिला प्रशासन ने अन्य लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शस्त्रों को लेकर नोटिस भेजा था। उनके पास कई राइफलें और पिस्टल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आर्म्स एक्ट के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा गया। इसमें उन्हें शस्त्र सरेंडर करने के लिए कहा गया था।

सिंधिया के पास दो राइफलें और एक पिस्टल

बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दो राइफलें और एक पिस्टल हैं। इस प्रकार कुल तीन हथियार हैं। केंद्र सरकार के नए कानून के अंतर्गत अधिकतम दो शस्त्र रखने की ही पात्रता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक शस्त्र सरेंडर करने को कहा गया। उन्होंने इसका पालन करते हुए एक शस्त्र सरेंडर करा दिया है।

केंद्रीय गृह विभाग ने तीसरा शस्त्र सरेंडर कराने के आदेश पर सख्ती से अमल कराने के निर्देश दिए थे। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तीसरे हथियार के सरेंडर के लिए एक अहम बैठक में खासतौर पर निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट 3 अक्टूबर तक भेजने को कहा।

26 लोगों ने अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर दिया

गृह विभाग के निर्देश के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने तीसरे शस्त्र के सरेंडर के लिए कड़ाई दिखाई। इसके चलते 26 लोगों ने अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तीसरा हथियार जमा करा दिया है।

बता दें कि मध्यप्रदेश में कुल 913 लाइसेंस धारकों के पास दो से अधिक शस्त्र चिन्हित हुए थे। इनमें ग्वालियर में तीन हथियार वाले 26 लाइसेंसधारी पाए गए थे। जिले में कुल 34 हजार शस्त्र लाइसेंस हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन ने तीन हथियार वाले सभी लाइसेंसधारियों से अतिरिक्त शस्त्र जमा कराने को कहा था।

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई को नोटिस, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सरेंडर कराए शस्त्र

