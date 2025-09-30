केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई को नोटिस, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सरेंडर कराए शस्त्र

Jyotiraditya Scindia - देशभर में लाइसेंसी शस्त्रों पर सरकार कड़ा रुख अपना रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने आदेश जारी किया है जिसपर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित दो दर्जन से ज्यादा लोगों को तीसरा शस्त्र सरेंडर करने के लिए नोटिस भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने हर हाल में तीसरा हथियार सरेंडर कराने को कहा। इसपर 26 लोगों ने शस्त्र सरेंडर किए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तीसरा हथियार सरेंडर कर दिया है।