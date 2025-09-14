फ्री में मत मांगना ‘हरा धनिया…’ सेब के भाव चल रहा रेट @200 रु. किलो

MP News: सब्जी मंडियों में इन दिनों सब्जियों ने आम आदमी की जेब पर सीधा हमला बोल दिया है। जहां एक ओर पितृपक्ष के चलते सब्जियों की मांग थोड़ी कम है, वहीं दूसरी ओर आपूर्ति में कमी और परिवहन लागत के चलते भाव बेकाबू हो गए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला भाव हरे धनिए का हैं, जो 200 रुपए किलो बिक रहा है।
आमतौर पर हरा धनिया सब्जी के साथ फ्री में मिल जाता है। वहीं पितृपक्ष के चलते इन दिनों मूली की मांग भी जमकर बनी हुई है, आलम यह है कि 10 रुपए में मिल जाने वाली एक मूली 20 रुपए में भी अच्छी नहीं मिल पा रही है। फूलगोभी 80 रुपए किलो, शिमला मिर्च और ककोड़ा 100 रुपए किलो, तोरई 60, भिंडी, गाजर, चुकंदर 40 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं।
सब्जियों के बिगड़े तेवरों से गृहिणियों के किचन का बजट भी बिगड़ने लगा है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। लोकल सब्जियों की आवक होने के बाद ही दामों में कमी आएगी। फुटकर सब्जी कारोबारी देवराज घनघोरिया ने बताया कि सब्जियां एकदम से महंगी हो गई हैं, इससे ग्राहकी पर भी असर पड़ रहा है।
कुछ दिनों पहले तक टमाटर के दाम 80 रुपए किलो तक जा पहुंचे थे, लेकिन इन दिनों लाल टमाटर आमजन को थोड़ी राहत प्रदान कर रहा है। टमाटर अब 30 रुपए किलो बिकने लगा है। थोक में भी इसके कैरेट सस्ते हुए हैं, जिससे रसोई का बोझ थोड़ा कम हुआ है। हालांकि बाजार में बिक रहे टमाटर की क्वालिटी देशी की तुलना में थोड़ी हल्की है।
(नोट : सभी दाम प्रति रुपए किलो में, छत्री मंडी से )
हरा धनिया -200 रुपए
फूलगोभी -80 रुपए
शिमला मिर्च -100 रुपए
ककोड़ा- 100 रुपए
तोरई -60 रुपए
भिंडी -40 रुपए
लौकी -40 रुपए
गाजर-चुकंदर -40 रुपए
हरी मिर्च -50 रुपए
टमाटर -30 रुपए
खीरा -30 रुपए
पत्ता गोभी- 30 रुपए
कद्दू -30 रुपए
आलू -20 रुपए
प्याज- 25 रुपए