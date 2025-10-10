48 घंटे बाद मौसम लेगा भयानक करवट, ‘पश्चिमी विक्षोभ’ बढ़ाएगा ठंडक

MP News:मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम करवट लेने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 22 दिन पहले बर्फबारी हो गई। इस बर्फबारी की वजह से ग्वालियर चंबल संभाग का मौसम तेजी से बदल गया। रात के तापमान में आई गिरावट की वजह से गुलाबी ठंड की दस्तक हो गई। रात और सुबह के समय ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो दीपावली के बाद गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे। बीते दिन न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा।